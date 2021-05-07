وكيل فينالدوم يفتح الباب أمام بايرن ميونيخ لضم لاعب ليفربول

فتح هامفري نيجمان وكيل أعمال جورجينيو فينالدوم أمام بايرن ميونيخ لإمكانية ضم موكله عقب نهاية تعاقده مع ليفربول.

وينتهي تعاقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يتم الحديث حول تجديده.

وقال وكيل اللاعب الهولندي لصحيفة "سبورت 1" الألمانية: "فينالدوم لاعب حر وكل الخيارات متاحة".

وواصل "بايرن ناد عظيم، إن كنتم مهتمين بضمه فلا تتردد في التحدث معنا".

وكان فينالدوم أحد أهم أهداف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لضمه الصيف الماضي لكن صاحب الـ30 عاما فضل البقاء مع ليفربول.

وطوال الموسم ارتبط اسم فينالدوم ببرشلونة للانتقال إليه الصيف المقبل بيد أن مستقبل كومان غير محسوم مع الفريق ما يعني أن مصير اللاعب الهولندي مازال غامضا.