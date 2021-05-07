توتو سبورت: منافسة بين جاتوزو وزيدان على خلافة بيرلو في يوفنتوس

الجمعة، 07 مايو 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - جينارو جاتوزو - نهائي كأس العالم 2006

يتنافس جينارو جاتوزو وزين الدين زيدان على منصب المدير الفني لـ يوفنتوس الموسم المقبل.

وبعد الثنائي ضمن الأسماء المحتمل قيادتها لـ يوفنتوس خلفا للإيطالي أندريا بيرلو.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن بيرلو مهدد بفقدان منصبه حسب المركز الذي سينهي فيه يوفنتوس موسمه بالدوري الإيطالي الموسم الحالي.

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ويسعى البيانكونيري لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل والتأهل لدوري أبطال أوروبا لضمان بقاء بيرلو لموسم آخر.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فأن جاتوزو مدرب نابولي وزيدان مدرب ريال مدريد الأبرز لخلافة بيرلو في نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن زيدان هو هدف أندريا أنيللي رئيس النادي والذي أراد تعيينه في 2019 لكن الفرنسي قرر العودة لريال مدريد مرة أخرى.

ورغم ذلك يعد راتب زيدان هو العائق الأكبر إذ يتقاضى 12 مليون يورو سنويا، وهو ما يصعب مهمة يوفنتوس في ظل أزمة فيروس كورونا وتأثيره على النواحي الاقتصادية للنادي.

في الجهة الأخرى فأن جاتوزو يستعد لمغادرة نابولي بنهاية الموسم ويعد أكثر المدربين المتاحين.

جورج مينديش وكيل جاتوزو يمتلك علاقة جيدة بمسؤولي يوفنتوس وهو ما قد يسهل المفاوضات.

وأخيرا فأن قدوم ماسيميليانو أليجري لقيادة يوفنتوس سيعني ثورة في صفوف النادي وهو ما قد يقود لرحيل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي وبافل نيدفيد نائب الرئيس عن النادي.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في الدوري الإيطالي قبل 4 جولات على نهاية الموسم برصيد 69 نقطة متساويا مع أتالانتا وميلان.

ويستعد البيانكونيري لمواجهة حاسمة مع ميلان في قمة الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس زين الدين زيدان جينارو جاتوزو الدوري الإيطالي
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