لوكاكو يعلق على شجاره مع إبراهيموفيتش.. ويؤكد: كونتي أفضل من تدربت معه

الجمعة، 07 مايو 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - زلاتان إبراهيموفيتش

كشف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان عن سبب الشجار الشهير الذي وقع بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان خلال الدربي في كأس إيطاليا في شهر يناير الماضي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

وقال لوكاكو لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "كنا نتأخر في النتيجة بهدف دون رد وأهدرت فرصة هدف محقق وكنت أشعر بالغضب قليلا".

وواصل "كلمات زلاتان صدمتني ولم أكن سعيدا برد فعلين لكنني لا أترك نفسي مندفعا".

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وواصل المهاجم البلجيكي حديثه "أنا شخص متواضع وفائز وأقاتل حتى الموت من أجل زملائي".

وأردف "إبراهيموفيتش لاعب عظيم لقد فاز بالبطولات أينما لعب، وسجل أكثر من 500 هدف، كانت تجمعنا علاقة جيدة في مانشستر يونايتد ونحن نحتاج لتلك النوعية من اللاعبين في الدوري الإيطالي".

وتابع "زلاتان يريد الفوز من أجل نفسه، أما أنا أريد الفوز من أجل إنتر وكريستيانو رونالدو من أجل يوفنتوس، وهناك الآن جوزيه مورينيو في روما، هذه أشياء جميلة لكرة القدم الإيطالية".

وعن مدربه أنطونيو كونتي قال لوكاكو: "هو أفضل مدرب بالنسبة لي، لقد أقنعني على الفور، وحينما وقعت لإنتر أرسلت له رسالة بأنني قادم للنادي".

وأتم "كان حلما أن ألعب في الدوري الإيطالي وعندما كنت في مانشستر يونايتد كنت أقول لماتيو دارميان سأذهب إلى إنتر وتحدث معي بالإيطالية وأجبني بالإنجليزية".

لوكاكو إنتر إبراهيموفيتش ميلان
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