تقرير: بعد تغيير نظام الكأس.. الدوري الإيطالي قد يقلص عدد أنديته

الجمعة، 07 مايو 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

يبدو أن كرة القدم الإيطالية ستكون على موعد مع تغييرات عديدة في نظامها خلال الفترة المقبلة بسبب النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "لا ريبابليكا" الإيطالي فإن رابطة الدوري "سيريا أ" ستناقش إمكانية تقليص عدد الأندية إلى 18 فريقا.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والذي سيشهد إقامة 100 مباراة إضافية وذلك بداية من موسم 2024-2025.

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وبناء عليه فإن الدوريات الكبرى ومن بينهم الدوري الإيطالي يناقشون إمكانية تقليص عدد الأندية من أجل التأقلم مع التغييرات الأوروبية.

ووفقا للتقرير فإن أندية الدوري الإيطالي سوف تجتمع يوم الثلاثاء المقبل بدون رئيس الرابطة باولو دال بينو والمدير التنفيذي لويجي دي سيرفو.

وسيتركز الاجتماع بشكل عام على مناقشة توابع فشل فكرة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق عن تغيير نظام كأس إيطاليا بداية من الموسم المقبل مع عدم السماح لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة بالمشاركة.

وينص النظام الجديد على بدء البطولة من دور الـ32 بمشاركة 20 فريقا من الدرجة الثانية والـ12 الأقل ترتيبا في الدرجة الأولى.

وينضم لهم الثماني فرق الأعلى ترتيبا في الدرجة الأولى بداية من دور الـ16.

الدوري الإيطالي ليلة الأبطال
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