طبيب الأهلي يوضح إصابة صلاح محسن

أوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصل إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق.

وقال أبو عبلة في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "صلاح محسن تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم".

وأضاف "اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة".

أبو عبلة أوضح "صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت المقبل بشكل طبيعي".

كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.