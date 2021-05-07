طبيب الأهلي يوضح إصابة صلاح محسن
الجمعة، 07 مايو 2021 - 01:03
كتب : أحمد الخولي
أوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصل إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق.
صلاح محسن
النادي : الأهلي
وقال أبو عبلة في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "صلاح محسن تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم".
وأضاف "اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة".
أبو عبلة أوضح "صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت المقبل بشكل طبيعي".
كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.