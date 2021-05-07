أروابارينا: بيراميدز تحكم في مباراة وادي دجلة.. ولهذا تعد مباريات الدوري صعبة

أشاد رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بأداء فريقه ضد وادي دجلة مشيرا إلى تحكم لاعبيه بنسق المباراة.

وفاز بيراميدز على وادي دجلة بنتيجة 3-1 في الجولة 20 للدوري المصري.

وقال أروابارينا في تصريحات عقب اللقاء: "تحكمنا في نسق المباراة، وصنعنا أكثر من فرصة خلال الشوط الأول".

وأضاف "كان هناك انسيابية وسهولة في نقل الكرة لكن ينقصنا الدقة في اللمسة الأخيرة لكي نسجل".

وتابع "اُحتسب لنا ركلة جزاء لكننا لم نسجلها وارتدت بهدف علينا من ركلة جزاء أيضا، لكننا تمكنا من تسجيل التعادل في وقت مناسب".

وشدد "تغييرات المباراة كانت مميزة في توقيتها. اللاعبون أسهموا في تحقيق الفوز وأشكرهم على ما قدموه من أداء ممتاز".

واستمر "في اللقاءات الأخيرة كان لابد من معالجة بعض الأمور ومنها فقدان العديد من النقاط السهلة".

وأردف "مستوى فرق الدوري متقارب وهذا يجعل المباريات صعبة".

وأتم "علينا عدم التفكير في مباراة وادي دجلة والتركيز على مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة المقبلة".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 34 نقطة.