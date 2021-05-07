فرج عامر: حدث ما توقعناه من الحنفي أمام الزمالك.. فوضنا أمرنا لله

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة، بأن فريقه ظُلم تحكيميا أمام الزمالك.

سموحة خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك بعد اللقاء: "حدث ما توقعناه، والكابتن محمد الحنفي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة".

وأضاف "فوضنا امرنا لله، وما لا يمكن ما يحدث لأن هذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم. اعدلوا واتقوا الله، أو إلغوها ووفروا علينا حرقة الدم".

كان لاعبو سموحة قد طالبوا بركلة جزاء لصالح أحمد عبد القادر ضد طارق حامد في المباراة. محمد الحنفي حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو، قبل أن يقرر عدم احتساب أي شيء.

سموحة يحتل حاليا المركز السابع برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

ويستعد سموحة لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.