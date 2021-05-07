أحمد سامي: مشكلة في الزمالك سبب تغيير طريقة سموحة.. لم نستغل الفرص الكثيرة

لماذا غير سموحة من طريقته في الضغط ضد الزمالك؟ أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري يجيب.

وخسر سموحة من الزمالك في استاد القاهرة يوم الخميس بهدفين لهدف في الجولة 20 من الدوري.

وقال أحمد سامي لإذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة: "بدأنا اللقاء بضغط مختلف استغلالا لمشكلة ما يعانيها الزمالك في بناء هجماته، وأهدرنا 4 فرص تهديفية محققة في بداية اللقاء".

وواصل "إذا تم استغلال الفرص لزادت المباراة صعوبة على الزمالك، اللاعبون أدوا ما عليهم لكننا نفتقد القرار في منطقة الجزاء، وهو ما نعانيه منذ بداية الموسم".

وشدد سامي "نحن من أكثر الفرق وصولا للمرمى بعد الأهلي والزمالك، قدمنا مباراة مميزة، وأرى أن التعادل هو النتيجة العادلة".

وعن اهتزاز مستوى الزمالك علق "لا علاقة له بانشغال مدربه باتريس كارتيرون بمباراة الأهلي بل نحن من أجبرناه على هذا الأداء والاعتماد على المرتدات".

وأردف "كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في الجدول".

وأتم "حزين فقط على الفرص الضائعة بعد هذا المجهود، ماذا يحتاج اللاعب وهو أمام المرمى مرتاح وبدون ضغط أو تحضير قبل تسديد الكرة في الشباك؟".

وتجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع.