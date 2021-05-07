مدرب الأهلي: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على الاتحاد السكندري

الجمعة، 07 مايو 2021 - 00:40

كتب : أحمد الخولي

الإنتاج الحربي - الأهلي

أعرب سامي قمصان مدرب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري مشيرا إلى المكاسب العديدة التي حققها الفريق خلال اللقاء.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 للدوري المصري.

وقال قمصان في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عقب المباراة: "مباراة الاتحاد كانت عصيبة بسبب الاخفاق في مباراة غزل المحلة والتعادل من قبلها ضد الجونة لذلك الاستعداد لها كان بقوة".

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وتابع "مكاسب المباراة هي استعادة بعض المصابين وحصولهم على دقائق للعب، مثل أيمن أشرف وبدر بانون، بجانب الأداء الجيد لمحمود وحيد وباقي اللاعبين بشكل عام".

وأكد "الأهلي حصل على 3 نقاط هامة في مشوار الدوري، خصوصا مع التحديات التي تواجه الفريق بسبب ضغط المباريات أو كثرة الإصابات".

واستمر "جميع فرق العالم تعاني من الإجهاد لضغط المباريات".

وأردف "لا أتوقع أن يكون هناك أي فريق يتعرض لموقف الأهلي بخوض مباراة كل 3 أيام، مقابل حصول الفرق المنافسة على راحة أكبر".

وأتم "لاعبو الأهلي بشر، وعلى الجميع مراعاة ما يتعرضوا له من إجهاد خصوصا الجماهير الداعمة للفريق التي تعد السند الحقيقي للأهلي".

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