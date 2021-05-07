الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة الأهلي

الجمعة، 07 مايو 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

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يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في الجولة 21 لمباريات الدوري المصري.

وقال باتريس كارتيرون لموقع ناديه الرسمي: "نبدأ الاستعداد لمباراة القمة بداية من اليوم الجمعة".

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وأضاف "سنخوض تدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدني للاعبين".

وأتم "الزمالك سيدخل معسكرا مغلقا بداية من يوم السبت استعدادا للمباراة".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد خوضه لـ20 مباراة.

الزمالك باتريس كارتيرون في الدوري
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