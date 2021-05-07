مؤتمر كارتيرون: الحمية رجحت كفتنا أمام سموحة.. ولهذا بدأت بـ شيكابالا وليس أوباما

أوضح باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، الفارق بين أداء لاعبيه أمام سموحة، والمباريات التي سبقتها.

الزمالك حقق الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدفين. فوز يأتي بعد تعادلين أمام المقاولون العرب، وبيراميدز.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بالنتيجة لأن المباراة كانت صعبة. الفرصة سنحت لمضاعفة النتيجة، لكن كان هناك سوء توفيق منعنا من ذلك".

وأضاف "ركزنا على عدم تكرار ما حدث أمام المقاولون بعدم اهتزاز شباكنا بأي أهداف لتفادي التعادل. سعيد بالفوز على سموحة لأنها الهزيمة الثانية له في الدوري هذا الموسم فقط، وكلاهما أمامنا".

واستمر "التغييرات المتتالية كانت بسبب الوقت المستقطع، وكنت أريد إجراء تغيير خامس بنزول محمد عبد الشافي ومن خلفه فتوح لغلق الجبهة اليسرى".

وعن أمر أسعده في اللقاء، قال كارتيرون "سعيد بوجود حمية بين اللاعبين، وقلت لهم قبل اللقاء إن هناك حالة من التخاذل أو الكسل نعاني منها، وهو ما لم يحدث اليوم. لن تفوز بأي بطولة لو لم نجد حمية بين اللاعبين".

وعن البدء بـ شيكابالا، قال "أوباما صعب جدا ان يكون في نفس مستواه طوال الموسم ، شيكابالا أدى المباراة الماضية بشكل رائع، وكان طبيعيا أن يحصل على فرصة كأساسي، لكن وجود أوباما على مقاعد البدلاء لا يقلل منه في شيء".

وواصل "نلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام. من الطبيعي أن يستريح كل لاعب يبتعد قليلا عن مستواه، وفي المقابل شيكابالا صنع الفارق معنا وقت نزوله في المباراة الماضية، وكان طبيعيا أن يبدأ أمام سموحة".

كارتيرون أتم حديثه بالتطرق للقاء القمة المقبل، فقال "حزين لخسارتنا أمام الأهلي في المباراة السابقة لأننا كنا الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص، لكننا قدمنا شوط أول سيء. الآن أنا سعيد بدخول المباراة بدون إصابات أو إيقافات، وآمل أن تكون المباراة بلا أخطاء تحكيمية وستكون المنافسة قوية بيننا بعدما فازوا اليوم أيضا".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ44 في صدارة ترتيب الدوري من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.