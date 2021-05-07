مؤتمر حسام حسن: لقطتان صنعا الفارق بيننا وبين الأهلي.. راض عن الأداء

الجمعة، 07 مايو 2021 - 00:25

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد - حسام حسن

يؤمن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه قدم مباراة جيدة ضد الأهلي أنه لولا فرصة عمار حمدي المهدرة وركلة الجزاء المحتسبة لمنافسه لتغيرت نتيجة المباراة بينهما.

وفاز الأهلي يوم الخميس على الاتحاد السكندري في استاد الإسكندرية بهدفين لهدف في الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد وكل اللاعبين الذين بدأوا نفذوا المطلوب منهم".

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وواصل "في الشوط الثاني تفاجئنا بركلة الجزاء لا أعرف إن كانت صحيحة أم لا، لكن التمريرة من منتصف الملعب اخترقت دفاعنا وخطأ فردي في التعامل معها رغم أن الفرص لم تكن خطيرة".

وأضاف "قلتها بعد لقاء سموحة نعاني من الأخطاء الفردية".

وأكمل "أجرينا عدة تبديلات بمن فيهم رزاق سيسيه المصاب ولكننا نواجه الأهلي وكل الإمكانيات تصب في صالحه، أبارك لهم ومباراة وانتهت بكل ظروفها".

وشدد حسام حسن "سعيد أن من شارك من البدلاء حاول بقوة لتغيير النتيجة ونفذ المطلوب كذلك".

وتابع "الأهلي في الشوط الأول لم يكن له أي فرص خطيرة وكانت لنا فرصة خطيرة لعمار حمدي كانت ستصنع الفارق لو سجلناها وكنا سنزيد الفاعلية الهجومية في الشوط الثاني لكن بالمثل لو لم يحصل الأهلي على ركلة الجزاء كان كل ذلك سيصنع الفارق معنا".

وتجمد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض مبارياته الـ20 في الدوري.

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