عبد الحفيظ: سنغلق صفحة المرحلة الماضية بحُلوها ومُرها.. ومعسكر مغلق لمباراة الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن فريقه أغلق صفحة الفترة الماضية، مشيرا إلى دخول الفريق لمعسكر مغلق قبل مباراة الزمالك.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتجية 2-1 في الجولة 20 للدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة المقبلة لمباريات الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ لقناة ناديه عقب لقاء الاتحاد السكندري: "حققنا انتصارا هاما على فريق يلعب بنسق عالي ويقدم أداءً جيدا وقبل مباراة القمة".

وشدد "سنغلق صفحة المباريات السابقة بحُلوها ومُرها".

وأضاف "يدخل الفريق معسكرا مغلقا بعد الغد لنستعد لمباراة مهمة جدا لكي نختتم هذه الفترة ونبدأ التركيز على مباراة دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "مع مرور الأيام يعود لنا اللاعبين المصابين، فهم قادرون على صناعة الفارق. بعد أسبوع سنستعيد لاعبا أو اثنين، وما بين مباراتين صندوانز سنستعيد عنصرا أو اثنين آخرين".

وأردف "نرغب أن نختتم المرحلة بأفضلية في عدد النقاط".

واستمر "أقول للاعبين: (توفيق ربنا) يأتي أولا لكن الأمر في يدك وعليكم ألا تفقدوا ما يميزكم وألا تفقدوا الروح التي تتمتعون بها، واستمروا في اللعب بشخصيتكم القوية وألا تدعوا أي شيء يؤثر عليكم".

وأتم"لدينا 4 أيام، ولأول مرة (هنشم نفسنا) وسنبدأ المعسكر المغلق بعد الغد".