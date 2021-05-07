مؤتمر موسيماني: هذا سبب التبديلات والتشكيل المختلف.. وشيء واحد أحبطني ضد الاتحاد

ما هو سبب التغيير في تشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة الاتحاد السكندري والتبديلات للاعبين في الشوط الثاني رغم أدائهم بشكل جيد؟ المدير الفني للمارد الأحمر بيتسو موسيماني يجيب.

وفاز الأهلي يوم الخميس على الاتحاد السكندري في استاد الإسكندرية بهدفين لهدف في الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "نشعر الآن بالقليل من الراحة والاسترخاء عقب الفوز اليوم، مررنا بوقت صعب كنا نلعب جيدا لكننا لم نكن نحقق الفوز".

وواصل "أحيانا اللعب بشكل جيد لا يساعدنا وعندما لا تفوز فهذا يكسر ثقتك بنفسك".

وأردف "ضد الاتحاد لم نطارد النتيجة بل سجلنا هدفا وألحقناه بآخر ثم هدف ثالث للأسف لم يحتسب بسبب التسلل، وعندما تتقد في النتيجة بهدفين دون رد فهذا يجعلك تشعر بالثقة ويصبح هناك أريحية حتى في إجراء التبديلات".

وأكمل موسيماني حديثه "على سبيل المثال ياسر إبراهيم لعب جيدا، ولم يكن هناك داع لإخراجه لكن أيمن أشرف احتاج للمشاركة بعدما عاد من الإصابة خاصة أننا سنواجه الزمالك ثم ماميلودي صنداونز مرتين ونهضة بركان".

وأردف المدرب الجنوب إفريقي "الأمر ذاته ينطبق على محمد هاني كان يلعب جيدا لكنه لديه إنذارين وفضلت إخراجه كي لا يتم إيقافه قبل المباراة الكبيرة أمام الزمالك".

وتابع موسيماني "أعطيت فرصة المشاركة منذ البداية لصلاح محسن ومروان محسن ظهر بشكل جيد، وانبهرت بما قدمه محمود وحيد خاصة فاي الشوط الثاني لعب جيدا، وكذلك محمد الشناوي".

وأكمل "عمرو السولية وأليو ديانج قدما مباراة يجدة سويا في وسط الملعب".

وعن إكمال محمد مجدي "أفشة" للمباراة قال: "كنا قررنا استبداله لإراحته لكن أصيب صلاح محسن فاضطررنا لإخراجه، كما يجب أن أقول إن طاهر محمد طاهر حينما يشارك يصنع الفارق".

أما عن استبدال حسين الشحات قال: "هو من طلب عدم إكمال المباراة وأرحت محمد شريف بسبب ضغط المباريات".

وشدد موسيماني "لحسن الحظ النتيجة كانت في صالحنا لو لم تكن النتيجة جيدة كنت سأتلقى أسئلة عن لماذا لم أبدأ بمحمد شريف ولماذا أخرجت الشحات، لكن علينا اتخاذ قرارات لصالح الفريق بسبب البرنامج الخاص بمبارياتنا في الفترة المقبلة".

وقال موسيماني إن هناك شيئا واحدا أحبطه في المباراة وأوضح "الهدف الذي تلقيناه معناه إننا فقدنا التركيز وجاء بسبب ركلة ثابتة ونعمل على علاج ذلك الأمر".

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

لكن الأهلي خاض 18 مباراة مقابل 20 مباراة للزمالك.