زحف زعيم الفلاحين مستمر.. المحلة يهزم إنبي ويرتقي للخامس

الخميس، 06 مايو 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

غزل المحلة

واصل غزل المحلة زحفه المستمر نحو المربع الذهبي باصطياد منافسيه على ملعبه، والضحية هذه المرة كان إنبي.

فاز غزل المحلة على إنبي بهدف مقابل لا شيء على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وسجل أحمد عيد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29.

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انتصار غزل المحلة رفع رصيده للنقطة 30 ليرتقي للمركز الخامس ويتخطى الاتحاد السكندري صاحب الـ29 نقطة.

أما إنبي فتجمد رصيده عند النقطة 27 ليحتل المركز الثامن.

ويعد الانتصار هو الثاني على التوالي لغزل المحلة بعد انتصاره على الأهلي في الجولة الماضية.

كما يعد الفوز هو الثالث في أخر 5 مباريات.

وفاز غزل المحلة على إنبي لأول مرة منذ عام 2010، حين انتصر على الفريق البترولي بهدف دون رد في الجولة 20 لموسم 2009-2010.

وصف المباراة

انحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين مع بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 15 تعرض مهاب ياسر مهاجم إنبي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 29، أرسل أحمد الشيخ كرة عرضية بوجه قدمه الخارجي من الجانب الأيسر حولها أحمد عيد بنجاح في مرمى محمود جاد.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر غزل المحلة عن طريق إسلام فؤاد وأحمد الشيخ.

وكاد أحمد الشيخ أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية مرت فوق العارضة بعد تلقيه تمريرة من إسلام فؤاد.

وأصيب محمد فتح الله في رأسه لينزل الجهاز الطبي لغزل المحلة لأرض الملعب لعلاج اللاعب.

وفي الدقيقة 88 كاد إنبي أن يسجل هدف التعادل لكن كرة كريم طارق اصطدمت بالقائم لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة.

ويلعب غزل المحلة ضد طلائع الجيش في الجولة المقبلة بينما يلعب إنبي ضد الاتحاد السكندري.

غزل المحلة إنبي في الدوري
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