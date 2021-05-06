الأهلي يستعيد الانتصارات بإسقاط الاتحاد قبل القمة

استعاد الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعدما غاب عنها في المباراتين الأخيرتين وفاز على الاتحاد السكندري اليوم الخميس بهدفين لهدف.

وحل الأهلي ضيفا على الاتحاد في استاد الإسكندرية لملاقاته في الجولة 20 من الدوري المصري.

افتتح بدر بانون أهداف الأهلي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للأهلي برأسية في الدقيقة 55.

فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

لكن الأهلي خاض 18 مباراة مقابل 20 مباراة للزمالك.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض مبارياته الـ20.

وتعد المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل ملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم الإثنين المقبل الجولة 21 من المسابقة.

شوط بدني

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص الخطيرة فيما انحصر اللعب كثيرا في وسط الملعب وسط استحواذ من الأهلي وتكتل دفاعي قوي من الاتحاد.

وجاء التهديد الأول في المباراة بتسديدة زاحفة من أليو ديانج في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 14 مرر محمد مجدي "أفشة" الكرة إلى حسين الشحات الذي أرسلها لمروان محسن الذي سدد بدوره بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد صبحي.

وعقب مرور دقيقتين انطلق عمار حمدي بالكرة من وسط الملعب وسدد لكن دفاع الأهلي شتتها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول حتى ذلك الوقت في الدقيقة 27 حينما تسلم عمار حمدي الكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 27 وتوغل اتجاه منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

وتوقف اللعب لإصابة محمد هاني عقب ارتطامه بإيمانويل أكوي.

وفي الدقيقة 38 مرر أفشة بينية رائعة لحسين الشحات الذي انفرد بمحمد صبحي حارس مرمى زعيم الثغر ولكن لاعب الأهلي سدد الكرة خارج الملعب.

ومع الثواني الأخيرة من الشوط الأول سدد الشحات كرة على الطائر بيمناه ذهبت لخارج الملعب.

شوط الأهداف

بدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم قوي وفي الدقيقة حصل على ركلة جزاء بعد إعاقة داميان لوي لمروان محسن.

وسدد بدر بانون الركلة على يمين محمد صبحي حارس الاتحاد ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

واصل الأهلي ضغطه الهجومي وأرسل الشحات عرضية قابلها أفشة برأسية سكنت الشباك لتعلن عن ثاني أهداف الفريق الأحمر في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 61 أجرى الأهلي تبديلين بخروج الشحات وياسر إبراهيم وشارك بدلا منهما طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف.

وأجرى الاتحاد ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بمشاركة رزاق سيسيه وأحمد راشد وروماريو ويليامز بدلا من مانجا وعبد السميع إبراهيم وهشام صلاح.

وفي الدقيقة 63 سجل بانون هدفا ثانيا له وثالثا للأهلي بتسديدة بيسراه عقب متابعته كرة مهيأة من مروان محسن برأسه إثر ركلة حرة.

لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل على المدافع المغربي.

وأطلق أحمد راشد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى الأهلي.

وأجرى الاتحاد تبديلهى الرابع في الدقيقة 69 بمشاركة فوزي الحناوي بدلا من إيمانويل أوكوي.

وسدد السيد سالم كرة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي تصدى محمد الشناوي لها وشتتها دفاع الأهلي لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأجرى الاتحاد تبديلا خامسا بمشاركة محمد الصباحي بدلا من السيد سال، ورد الأهلي بمشاركة وليد سليمان بدلا من صلاح محسن.

وفي الدقيقة 84 شارك أكرم توفيق ومحمد شريف بدلا من محمد هاني ومروان محسن.

وسدد عمرو السولية كرة قوية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ومرر أفشة بينية رائعة إلى محمد شريف لكن تسديدة مهاجم الأهلي ذهبت أعلى مرمى الاتحاد في الدقيقة 89.

واحتسب الحكم محمود البنا أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع وفي دقيقته الثانية سجل محمد الصباحي هدف تقليص الفارق في النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أفشة يسجل هدفا ثالثا يقتل به المباراة لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.













































































ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار الأهلي بهدفين لهدف.