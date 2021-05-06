بتصويبة نادرة.. الزمالك يكرر فوزه على سموحة ويحتفظ بالصدارة

بتصويبة نادرة من طارق حامد في المرمى، كرر الزمالك فوزه على سموحة، واحتفظ بصدارة ترتيب الدوري.

فاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

سجل أشرف بنشرقي، وطارق حامد هدفا الزمالك، فيما سجل مصطفى فتحي هدف سموحة الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ44 في صدارة ترتيب الدوري من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ اللقاء بـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" كأساسي بدلا من أوباما، فيما تواجد أحمد فتوح كظهير أيسر.

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك ضد سموحة #في_الدوري واستمرار محمد عواد في المرمى 📋 pic.twitter.com/A0OaVExU1f — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 6, 2021

في المقابل، بدأ أحمد سامي بـ مصطفى فتحي كأساسي، وتواجد ديريك نيسيبامبي في الهجوم.

📋أحمد عبد القادر ومصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي يقودون تشكيل سموحة ضد الزمالك #في_الدوري pic.twitter.com/hBa6kjcasp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 6, 2021

وصف المباراة

محمد الحنفي كان أول الأسماء الظاهرة في اللقاء وقتما قرر العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة السادسة. عبد الكبير الوادي سقط داخل منطقة الجزاء، والحنفي عاد لتقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة، قبل أن يقرر استئناف اللعب.

في المقابل كاد أطهر الطاهر يسجل الهدف الأول في مرماه بالدقيقة الثامنة، لكن كرته مرت بجانب القائم إلى ركنية.

سيطرة زرقاء

سموحة سيطر على مجريات الأمور هنا وأهدر فرص متتالية. انطلاقة من أحمد عبد القادر وتصويبة بجانب القائم في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة العاشرة، أحمد عبد القادر يهدر أخطر الفرص بعد بينية رائعة من مصطفى فتحي، وعبد القادر يراوغ محمود علاء ويسدد بجانب القائم.

شريف رضا سدد أيضا في الدقيقة الـ15، لكن في يد محمد عواد على مرتين.

هدفان متتاليان

وعكس سير اللقاء، استطاع الزمالك تسجيل الأول في الدقيقة الـ17. عرضية من شيكابالا، حولها أشرف بنشرقي برأسية رائعة في المرمى مسجلا الأول.

في المقابل رد سموحة بالتعادل سريعا في الدقيقة الـ19. عرضية تمر من إيريك نيسيبامبي ويمهدها عبد الكبير الوادي لـ مصطفى فتحي الذي يسدد مباشرة في المرمى مسجلا التعادل من خارج منطقة الجزاء.

سيطرة متبادلة

الزمالك وسموحة تبادلا السيطرة هنا، والبداية كانت من نصيب الزمالك.

كاد الزمالك يسجل الثاني في الدقيقة الـ20 بعد تمريرة من شيكابالا إلى بنشرقي داخل منطقة الجزاء، والذي سدد في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

ومرة أخرى وصل الزمالك إلى مرمى سموحة في الدقيقة الـ22 بعد كرة ثابتة نفذت سريعا إلى شيكابالا، والذي سدد بجانب القائم بقليل.

هدف عكس التيار

سموحة استلم السيطرة هنا دون فرص حقيقية.

عبد الكبير الوادي سدد بقوة في الدقيقة الـ34، لكن محمد عواد تصدى لها بثبات.

وديريك نيسيبامبي كاد يسجل الثاني أيضا في الدقيقة الـ35 بعد عرضية أرضية من مصطفى فتحي، قابلها نيسيبامبي بتصويبة تصدى لها عواد.

وبعد الهدوء، أنهى الزمالك الشوط الأول بهدف أول رائع. تمريرة من بنشرقي إلى طارق حامد، والذي استلم الكرة ثم سدد من خارج منطقة الجزاء في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

سموحة بدأ الشوط الثاني ضاغطا. وكاد عبد الكبير الوادي يدرك التعادل في الدقيقة الـ47 بعد مراوغة رائعة، ثم تصويبة رائعة، تصدى لها محمد عواد إلى ركنية ببراعة.

في المقابل، كاد الزمالك يسجل الثالث في الدقيقة الـ53 بعد عرضية من زيزو، قابلها بنشرقي برأسية بجانب القائم.

تبديلات

باتريس كارتيرون تدخل في الدقيقة الـ61 وأجرى تبديلان بدخول إسلام جابر، وأوباما بدلا من شيكابالا وأحمد سيد "زيزو".

إسلام جابر أحدث استفاقة للفريق، فانطلق في الدقيقة الـ63 ثم مرر إلى بنشرقي داخل منطقة الجزاء، والذي استدار وسدد لكن ضعيفة في يد الهاني سليمان.

سموحة أجرى تبديل أيضا في الدقيقة الـ71 بدخول محمد نادي بدلا من ديريك نيسيبامبي.

محمد عواد تألق مجددا في الدقيقة الـ74 بالتصدي لتصويبة أحمد عبد القادر القوية ويحولها إلى ركنية.

وهنا تدخل كارتيرون مجددا بدخول محمود عبد العزيز ومروان حمدي بدلا من أشرف بنشرقي، وفرجاني ساسي في الدقيقة الـ76.

الزمالك كاد يقتل المباراة في الدقيقة الـا80 بهدف ثالث. مرتدة قادها مروان حمدي ومرر إلى أوباما، وأوباما يعيد له الكرة لكن مروان حمدي يهدر أمام المرمى الخالي بغرابة.

هنا تدخل سامي مجددا بدخول محمد رزق ورفيق كابو بدلا من كناريا وأحمد عبد القادر في الدقيقة الـ82.

وكانت آخر تبديلات سموحة في الدقيقة الـ85 بدخول عرفة السيد بدلا من مصطفى فتحي.

محمد الحنفي حكم المباراة احتسب 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، وفي الدقيقة الرابعة تحصل سموحة على ركنية، تقدم فيها الهاني سليمان.

الكرة في النهاية مرت بأمان على مرمى الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ44 في صدارة ترتيب الدوري من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع.