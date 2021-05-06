ثلاثية بيراميدز تعمق جراح وادي دجلة

فاز بيراميدز على وادي دجلة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت ضمن لقاءات الجولة 20 للدوري المصري.

تقدم أحمد سعيد لوادي دجلة في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وتعادل أحمد سامي لبيراميدز في الدقيقة 56، قبل أن يُضيف إبراهيم عادل الهدف الثاني في الدقيقة 62، ويختتم إسلام عيسى أهداف اللقاء في الدقيقة 64.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة 32 ليحتل المركز الثالث.

وتجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 16 ليحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ويعد انتصار بيراميدز هو الرابع في تاريخ مواجهات الفريقين المباشرة.

وصف المباراة

سيطر بيراميدز على بداية اللقاء لكن دون محاولات خطيرة على مرمى وادي دجلة.

وفي الدقيقة 13 لعب عبد الله السعيد كرة رأسية وصلت لمحمد عبد المنصف بسهولة.

ونفذ السعيد ركلة ركنية حولها أحمد سامي برأسه لكنها وصلت دون خطورة لمرمى وادي دجلة في الدقيقة 20.

وسدد إبراهيم عادل كرة قوية في الدقيقة 34 لكن عبد المنصف تصدى لها.

وعاد إبراهيم عادل مجددا وسدد كرة مقوسة من الجانب الأيسر لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 42.

وفي نفس الدقيقة كاد وادي دجلة أن يسجل الأول من أول هجمة خطيرة له في اللقاء.

انطلق جورجينيو من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أرضية سددها محمد رضا بقوة لتمر من فوق العارضة ويُهدر فرصة الأول لفريقه لينتهي الشوط الأول.

شوط مثير

في الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبيراميدز بعد سقوط إبراهيم عادل في منطقة الجزاء في الدقيقة 46.

ونفذ عبد الله السعيد ركلة الجزاء لكن عبد المنصف تصدى لها بيمنع الهدف الأول لبيراميدز.

وبعدها في الدقيقة 49 عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لوادي دجلة بعد لمسة يد على أحمد توفيق.

وسدد أحمد سعيد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى شريف إكرامي ليتقدم وادي دجلة في الدقيقة 51.

لكن بيراميدز تعادل سريعا عن طريق أحمد سامي الذي حول عرضية أحمد فتحي برأسه في الدقيقة 56.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 62 بعد عرضية من محمد حمدي.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة 63 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافعي وادي دجلة وسكنت شباك عبد المنصف.

بعد الهدف الثالث قل نسق المباراة لتنتهي بفوز بيراميدوز ووصوله للنقطة 32.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا فيما يلعب وادي دجلة ضد سموحة.