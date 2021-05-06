أسهُم كافاني تحبط انتصار روما.. مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي

بفضل نتيجة الذهاب، لم يتأثر مانشستر يونايتد بخسارته في مباراة العودة؛ ليتأهل لنهائي الدوري الأوروبي على حساب روما.

وفاز روما بنتيجة 3-2 على مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، لكن النتيجة لم تكن كافية ليعوض خسارته بنتيجة 6-2 في الذهاب.

تقدم إدينسون كافاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 39، وعادل إدين دجيكو لروما في الدقيقة 57.

وبعدها سجل بريان كريستانتي الهدف الثاني لروما في الدقيقة 60.

لكن كافاني عاد وسجل التعادل مجددا ليونايتد في الدقيقة 68، قبل أن يسجل نيكولا زالويسكي هدف روما الثالث في الدقيقة 83.

ليكون كافاني قد سجل 16 هدفا خلال أخر 15 مباراة لعبها في الدوري الأوروبي.

ووصل مانشستر يونايتد لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي للمرة الثانية بعد عام 2017، حين فاز على أياكس.

لتكون أول مرة يصل فيها يونايتد لنهائي بطولة تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

وشارك ميسون جرينوود في المباراة ليكون ثالث أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصل لـ100 مباراة مع النادي الإنجليزي بعمر 19 عاما و217 يوما.

التشكيل

دفع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بـ دوني فان دي بيك في التشكيل الأساسي، مع برونو فيرنانديز وبول بوجبا في وسط الملعب، على أن يقود إدينسون كافاني الهجوم.

أما باولو فونيسكا مدرب روما فاعتمد على إدين دجيكو في خط الهجوم ومن خلفه هنريك مخيتاريان وبيدرو ولورينزو بيليجريني.

وصف المباراة

كاد روما أن يفتتح اللقاء مبكرا وأن يسجل أولى أهدافه في الدقيقة 4.

لورينزو بيليجريني نفذ ركلة حرة مباشرة، وصلت لجيانلوكا مانسيني الذي سدد في المرمى لكن دافيد دي خيا تألق وأنقذ الكرة ومنع الهدف الأول قبل أن تتحول الكرة إلى ركنية.

ومجددا نفذ بيليجريني الركنية التي وصلت لـ مخيتاريان الذي ارتقى لها وحولها برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 5.

وحاول بيدرو وأطلق قذيفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14 لكنها مرت أعلى العارضة.

رد مانشستر يونايتد الأول جاء في الدقيقة 20 عن طريق كافاني.

انفرد كافاني بـ أنطونيو ميرانتي وسدد كرة بقوة لكنها اصطدمت بالعارضة وذهبت خارج الملعب.

محاولات كافاني استمرت وفي الدقيقة 27 سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ميرانتي تصدى لها وأبعدها لركنية.

وأجرى روما أول تغيير في المباراة بعد إصابة كريس سمولينج ليغادر ويترك مكانه لـ إبريما داربوي.

لكن نجح كافاني في التسجيل بالدقيقة 39، بعدما مرر فريد كرة بينية له ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء ويُعلن عن الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

وكاد مخيتاريان أن يسجل التعادل لروما في الدقيقة 42 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن دي خيا أنقذ الكرة ببراعة لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد.

مع بداية الشوط الثاني دفع سولشاير بـ أليكس تيلليس وبراندون ويلياميز بدل من لوك شاو وأرون وان بيساكا.

وكان لروما اليد العليا في الشوط الثاني دون خطورة على مرمى دي خيا.

لكن في الدقيقة 57 سجل دجيكو هدف التعادل لروما.

أرسل مخيتاريان عرضية وصلت لـ بيدرو الذي سدد كرة قوية تابعها دجيكو برأسه في المرمى.

بعدها بـ 3 دقائق أضاف بريان كريستانتي الهدف الثاني لروما، وبالتحديد في الدقيقة 60.

بيليجريني استغل ارتباك مدافعي مانشستر يونايتد ليستخلص الكرة ويمررها لكريستاتنتي الذي سدد بقوة في الزاوية اليمنى ليتقدم روما في النتيجة.

بعد الهدف دفع سولشاير بـ نيمانيا ماتيتش بدلا من بوجبا في الدقيقة 64 لإحكام السيطرة على وسط الملعب.

وسريعا كاد يتعادل يونايتد، لكن ميسون جرينوود أهدر فرصة هدف محقق بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة دون دقة مرت بجوار القائم الأيمن.

إلا أن كافاني عاد مجددا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 68.

كافاني وبتحرك ذكي؛ حول عرضية برونو فيرنانديز التي لُعبت من الجانب الأيسر برأسه في الشباك ليعادل يونايتد النتيجة.

وبعد الهدف سحب سولشاير، كافاني، ودفع بـ ماركوس راشفورد في الدقيقة 73.

وبعدها دفع فونيسكا بـ بورخا مايورال بدلا من دجيكو لتنشيط هجوم روما في الدقيقة 76.

وبعد فترة من الهدوء وانحصار اللعب في وسط الملعب، سجل نيكولا زالوسكي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 83 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز روما وتأهل يونايتد.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو المقبل.