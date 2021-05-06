الإسماعيلي ينفي تدهور حالة إيهاب جلال

الخميس، 06 مايو 2021 - 22:24

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

نفى نادي الإسماعيلي، تدهور حالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وقال علاء وحيد المتحدث باسم النادي في تصريحات للصحفيين: "الحالة الصحية لـ إيهاب جلال جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة حول تدهور حالته".

وأضاف "المدير الفني في عزل منزلي، وملتزم بـ بروتوكول العلاج".

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كان نادي الإسماعيلي قد أعلن إصابة إيهاب جلال مدرب الفريق بـ فيروس كورونا قبل قرابة العشرة أيام.

وغاب جلال عن الإسماعيلي خلال مباراتي الإنتاج الحربي والجونة، واللذان فاز بهما الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي إيهاب جلال
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