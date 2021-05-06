انتهت في الدوري – وادي دجلة (1) (3) بيراميدز.. وغزل المحلة (1) (0) إنبي.. نهاية المباريات
الخميس، 06 مايو 2021 - 21:18
كتب : FilGoal
يواجه وادي دجلة نظيره بيراميدز في الجولة 20 للدوري المصري.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة.
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نهاية المباراة
ق63: إسلام عيسى يسجل الثالث لبيراميدز
ق62: إبراهيم عادل يسجل الهدف الثاني لبيراميدز
ق56: هدف التعادل لبيراميدز عن طريق أحمد سامي بضربة رأسية
ق51: أحمد سعيد يسجل الأول لوداي دجلة من ركلة جزاء
ق49: الحكم يحتسب ركلة جزاء لوادي دجلة بعد لمسة يد على أحمد توفيق أكدها حكم الفيديو المساعد
ق47: عبد المنصف يتصدى لركلة جزاء عبد السعيد ويمنع بيراميدز من تسجيل الأول
ق46: ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل في منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: جورجينيو يرسل عرضية أرضية لكن محمد رضا يسددها بعيدا عن المرمى ليهدر فرص الهدف الأول لوداي دجلة
ق42: إبراهيم عادل يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة مقوسة تمر بجوار القائم الأيسر
ق40: عبد الله السعيد يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بدفاع وادي دجلة وتبتعد عن مناطق الخطورة
ق34: تسديدة من إبراهيم عادل لكنها تصل سهلة لعبد المنصف
ق20: عبد الله السعيد ينفذ كرة ركنية يحولها أحمد سامي لتصل سهلة لمحمد عبد المنصف
ق13: محمد عبد المنصف يتصدى لرأسية عبد الله السعيد
بداية اللقاء
اللقاء ينطلق بعد قليل
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ويلعب غزل المحلة ضد فريق إنبي في نفس مباريات الجولة.
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نهاية المباراة
ق88: القائم يمنع هدف التعادل لإنبي
ق67: توقف المباراة بسبب أخطاء التغييرات في اللوحة الإلكترونية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
وصف الهدف: أحمد الشيخ أرسل عرضية بوجه قدمه الخارجي من الجانب الأيسر، حولها أحمد عيد برأسه على يسار محمود جاد حارس إنبي.
ق29: أحمد عيد يسجل الهدف الأول لغزل المحلة
ق19: بطاقة حمراء لمهاب ياسر لاعب إنبي
بداية اللقاء
اللقاء ينطلق بعد قليل