انتهت في الدوري – وادي دجلة (1) (3) بيراميدز.. وغزل المحلة (1) (0) إنبي.. نهاية المباريات

يواجه وادي دجلة نظيره بيراميدز في الجولة 20 للدوري المصري.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة.

لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة اضغط هنا

----

نهاية المباراة

ق63: إسلام عيسى يسجل الثالث لبيراميدز

ق62: إبراهيم عادل يسجل الهدف الثاني لبيراميدز

ق56: هدف التعادل لبيراميدز عن طريق أحمد سامي بضربة رأسية

ق51: أحمد سعيد يسجل الأول لوداي دجلة من ركلة جزاء

ق49: الحكم يحتسب ركلة جزاء لوادي دجلة بعد لمسة يد على أحمد توفيق أكدها حكم الفيديو المساعد

ق47: عبد المنصف يتصدى لركلة جزاء عبد السعيد ويمنع بيراميدز من تسجيل الأول

ق46: ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل في منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جورجينيو يرسل عرضية أرضية لكن محمد رضا يسددها بعيدا عن المرمى ليهدر فرص الهدف الأول لوداي دجلة

ق42: إبراهيم عادل يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة مقوسة تمر بجوار القائم الأيسر

ق40: عبد الله السعيد يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بدفاع وادي دجلة وتبتعد عن مناطق الخطورة

ق34: تسديدة من إبراهيم عادل لكنها تصل سهلة لعبد المنصف

ق20: عبد الله السعيد ينفذ كرة ركنية يحولها أحمد سامي لتصل سهلة لمحمد عبد المنصف

ق13: محمد عبد المنصف يتصدى لرأسية عبد الله السعيد

بداية اللقاء

اللقاء ينطلق بعد قليل

----

ويلعب غزل المحلة ضد فريق إنبي في نفس مباريات الجولة.

لمتابعة أحداث المباراة اضغط هنا

----

نهاية المباراة

ق88: القائم يمنع هدف التعادل لإنبي

ق67: توقف المباراة بسبب أخطاء التغييرات في اللوحة الإلكترونية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

وصف الهدف: أحمد الشيخ أرسل عرضية بوجه قدمه الخارجي من الجانب الأيسر، حولها أحمد عيد برأسه على يسار محمود جاد حارس إنبي.

ق29: أحمد عيد يسجل الهدف الأول لغزل المحلة

ق19: بطاقة حمراء لمهاب ياسر لاعب إنبي

بداية اللقاء

اللقاء ينطلق بعد قليل