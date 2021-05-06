انتهت في الدوري – وادي دجلة (1) (3) بيراميدز.. وغزل المحلة (1) (0) إنبي.. نهاية المباريات

الخميس، 06 مايو 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - وادي دجلة

يواجه وادي دجلة نظيره بيراميدز في الجولة 20 للدوري المصري.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة.

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نهاية المباراة

ق63: إسلام عيسى يسجل الثالث لبيراميدز

ق62: إبراهيم عادل يسجل الهدف الثاني لبيراميدز

ق56: هدف التعادل لبيراميدز عن طريق أحمد سامي بضربة رأسية

ق51: أحمد سعيد يسجل الأول لوداي دجلة من ركلة جزاء

ق49: الحكم يحتسب ركلة جزاء لوادي دجلة بعد لمسة يد على أحمد توفيق أكدها حكم الفيديو المساعد

ق47: عبد المنصف يتصدى لركلة جزاء عبد السعيد ويمنع بيراميدز من تسجيل الأول

ق46: ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل في منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جورجينيو يرسل عرضية أرضية لكن محمد رضا يسددها بعيدا عن المرمى ليهدر فرص الهدف الأول لوداي دجلة

ق42: إبراهيم عادل يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة مقوسة تمر بجوار القائم الأيسر

ق40: عبد الله السعيد يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بدفاع وادي دجلة وتبتعد عن مناطق الخطورة

ق34: تسديدة من إبراهيم عادل لكنها تصل سهلة لعبد المنصف

ق20: عبد الله السعيد ينفذ كرة ركنية يحولها أحمد سامي لتصل سهلة لمحمد عبد المنصف

ق13: محمد عبد المنصف يتصدى لرأسية عبد الله السعيد

بداية اللقاء

اللقاء ينطلق بعد قليل

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ويلعب غزل المحلة ضد فريق إنبي في نفس مباريات الجولة.

لمتابعة أحداث المباراة اضغط هنا

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نهاية المباراة

ق88: القائم يمنع هدف التعادل لإنبي

ق67: توقف المباراة بسبب أخطاء التغييرات في اللوحة الإلكترونية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

وصف الهدف: أحمد الشيخ أرسل عرضية بوجه قدمه الخارجي من الجانب الأيسر، حولها أحمد عيد برأسه على يسار محمود جاد حارس إنبي.

ق29: أحمد عيد يسجل الهدف الأول لغزل المحلة

ق19: بطاقة حمراء لمهاب ياسر لاعب إنبي

بداية اللقاء

اللقاء ينطلق بعد قليل

بيراميدز وادي دجلة غزل المحلة إنبي في الدوري
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