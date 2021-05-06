استراحة في الدوري – الاتحاد السكندري (0) - (0) الأهلي.. التعادل مستمر

الخميس، 06 مايو 2021 - 21:09

كتب : FilGoal

هدف طاهر محمد طاهر لـ الأهلي أمام الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والأهلي التي تقام في استاد الإسكندرية في الجولة 20 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من السولية ذهبت لخارج الملعب.

ق38: أخطر فرص الأهلي حتى الآن، تمريرة سريعة أنهاها أفشة ببينية رائعة للشحات الذي فشل في هز الشباك وذهبت الكرة لخارج الملعب.

ق32: توقف اللعب لإصابة محمد هاني عقب اصطدامه بإيمانويل أكوي.

ق27: اخطر فرص المباراة حتى الآن، عمار حمدي تسلم الكرة من ركلة ركنية من الناحية اليسرى وتوغل اتجاه منطقة جزاء الأهلي وأطلق تسديدة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج لتضيع فرصة هدف محقق على الاتحاد.

ق16: انطلاقة سريعة من عمار حمدي أنهاها بتسديدة وحصل منها على ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق14: تمريرة ثلاثية من أفشة للشحات لمروان الذي سدد لكن محمد صبحي تصدى له.

ق7: تسديدة زاحفة من ديانج تصدى لها محمد صبحي بثبات.

انطلاق المباراة.

الأهلي الاتحاد السكندري في الدوري
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