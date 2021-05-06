تشكيل الاتحاد – حسام حسن يدفع بخماسي في الوسط ضد الأهلي

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:55

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي مساء اليوم الخميس.

وشهد التشكيل اعتماد مهاجم وقائد منتخب مصر السابق على خمسة لاعبين في وسط الملعب.

وتقام المباراة في الجولة 20 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي

الاتحاد السكندري الأهلي في الدوري
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