انتهت في الدوري الأوروبي – أرسنال (0) (0) فياريال.. روما (3) (2) مانشستر يونايتد

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وفياريال، وروما ومانشستر يونايتد.

فياريال فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما اكتسح مانشستر يونايتد نظيره روما بستة أهداف مقابل هدفين.

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أرسنال x فياريال

نهاية المباراة وتأهل فياريال إلى النهائي

ق.90 دخول نكيتياه بدلا من بيليرين

ق.90 دخول ألبيرتو مورينو وموي جوميز بدلا من ألفونسو بيدرازا وجيريمي بينو

ق.80 دخول لاكازيت بدلا من أوباميانج وويليان بدلا من تييرني

ق.79 أوووووه! رأسية أوباميانج ترتد من القائم بعد عرضية بيليرين

ق.73 عرضية من بيبي يقابلها هولدينج برأسية رائعة تمر بجوار قائم فياريال

ق.72 دخول كارلوس باكا بدلا من باكو ألكاسير

ق.71 رأسية من روب هولدينج بعد عرضية ساكا تمر أعلى العارضة

ق.66 دخول جابرييل مارتينيلي بدلا من مارتن أوديجارد

ق.53 فرصة خطيرة لـ فياريال لقتل اللقاء بواسطة جيرارد مورينو لكن تسديدته تصل ضعيفة بين قفازي لينو

ق.50 سميث يضيع بغرابة بعد خروج خاطئ لـ روي

ق.47 أرسنال يدخل في الموضوع مباشرة، تمريرة رائعة من تييرني نحو بيبي الذي سدد كرة يسارية قوية مرت بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 تسديدة من أوباميانج والكرة تسقط من يد روي بغرابة وتمر بين قدميه لكنه يمسكها في آخر لحظة

ق.29 إصاب تشوكويزي واستبداله بالشاب جيريمي

ق.26 تسديدة من أوباميانج على الطائر ترتد من القائم

ق.24 داني باريخو ينفذ ركلة حرة مباشرة لـ فياريال تمر أعلى عارضة أرسنال بقليل

ق.14 تمريرة خلفية طائشة من لاعب أرسنال يستلمها لينو برأسه بصعوبة ويمنعها من دخول المرمى

ق.5 تسديدة رائعة من تشوكويزي يتصدى لها لينو ببراعة فائقة

بداية المباراة

**دخول كييران تييرني في تشكيل أرسنال بدلا من تشاكا بعد تعرُض الأخير لإصابة في الإحماء

انطلاق المباراة بعد قليل

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روما x مانشستر يونايتد

نهاية المباراة بتأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي

ق.84 خروج برونو ودخول خوان ماتا

ق.83 جوووووووووول هدف ثالث لـ روما بواسطة أليكس تيليس في مرماه بالخطأ بعد عرضية سانتون

ق.76 دخول بورخا مايورال بدلا من دجيكو

ق.73 خروج كافاني ودخول ماركوس راشفورد

ق.69 دخول دافيدي سانتون بدلا من برونو بيريس

ق.69 جوووووووووول التعادل لـ مانشستر يونايتد برأسية كافاني بصناعة برونو فيرنانديش

ق.64 دخول نيمانيا ماتيتش بدلا من بول بوجبا

ق.62 دي خيا يتصدى مجددا من مسافة قريبة أمام مخيتاريان والمباراة تزداد اشتعالا

ق.61 تصدٍ مزدوج مستحيل من دي خيا أمام دجيكو ثم بيدرو ليمنع روما من الثالث

ق.60 جووووووووول روما يسجل الثاني ويتقدم في النتيجة بواسطة بريان كريستانتي بعد تمريرة من بيليجريني الذي افتك الكرة من فريد

ق.57 جووووووووول روما يدرك التعادل بواسطة دجيكو بعد عرضية من بيدرو

ق.46 خروج لوك شاو وآرون وان بيساكا ودخول أليكس تيليس وبراندون ويليامز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جوووووووووول كافاني يفتتح التسجيل لـ يونايتد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق.35 تصدٍ رائع من دي خيا أمام تسديدة بيليجريني من مسافة قريبة بعد اصطدام تسديدة دجيكو في مجواير وتغيير اتجاهها

ق.30 إصابة كريس سمولينج وخروجه وتعويضه بـ إبريما داربوي

ق.28 ميرانتي حارس روما يتصدى ببراعة لتسديدة كافاني بعد تمريرة جميلة من برونو

ق.20 تسديدة كافاني تصطدم بعارضة روما في أول تهديد حقيقي للشياطين الحمر

ق.15 تسديدة من بيدرو تمر أعلى العارضة

ق.10 4 تسديدات لـ روما في أول 10 دقائق في محاولة تقليص الفارق الواسع

ق.6 سمولينج يمرر بالرأس نحو مخيتاريان غير المراقب الذي سدد في الشباك الجانبية بغرابة

ق.4 تصدٍ مميز لـ دي خيا بعد تسديدة مانشيني من مسافة قريبة

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل