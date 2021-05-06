تشكيل الأهلي – عودة بدر بانون.. ومروان وصلاح محسن أساسيان ضد الاتحاد

عاد بدر بانون لتشكيل الأهلي الأساسي عقب شفائه من الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة وذلك استعدادا للقاء الاتحاد السكندري.

ويواجه منافسه الاتحاد في استاد الإسكندرية اليوم الخميس في الجولة 20 من المسابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمود وحيد- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: أليو ديانج- عمرو السولية

في الوسط الهجومي: صلاح محسن- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد رمضان "بيكهام" ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل "كوكا".

فيما خرج من القائمة محمود متولي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وناصر ماهر ومصطفى شوبير.