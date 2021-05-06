سكاي: 4 أندية تريد ضم سانشو.. ودورتموند حدد سعر هالاند

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:36

كتب : رامي جمال

هالاند - سانشو - دورتموند

الصراع حول ضم جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بدأ مبكرا بالفعل.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن هناك أربعة أندية تريد ضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما.

ولم يكشف التقرير عن أي من أسماء الأندية الأربعة سوى مانشستر يونايتد والذي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي.

أخبار متعلقة
قهر ميسي وكورتوا.. البرازيلي فيرناندو لاعب الشهر في الدوري الإسباني محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي ماونت يسخر من كروس "الذي لا يخاف المنافسين".. ورد قوي من الألماني

وأوضح التقرير ان مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند أكد سابقا أن هناك اتفاق مع سانشو على بيعه حال تحقق بعض الشروط المعينة.

وأضاف زورك "يونايتد كان قاب قوسين أو أدنى من ضم سانشو الصيف الماضي لكن بعض المتطلبات لم يتم الاتفاق عليها".

وأوضحت "سكاي" في تقريرها أن سعر سانشو الصيف الماضي كان 108 مليون جنيه إسترليني بيد أن دورتموند قد يقبل الصيف المقبل 80 مليون إسترليني.

ويريد سانشو اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في السياق ذاته فإن هناك حرب أخرى ستسشتعل بين إدارة دورتموند ومهاجم الفريق إرلينج هالاند.

ويؤمن دورتموند وفقا للتقرير أنه في موقف أقوى من موقفه حينما رفض بيع سانشو الصيف الماضي لمانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى ان دورتموند لن يقبل بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني لبيع هالاند حتى لو فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق نقطة عن إنتراخت فرانكفورت قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وسوف يحدث صراعا قويا بين هالاند ووكيله مينو رايولا من جهة وإدارة دورتموند من جهة أخرى إن فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي يريدون ضم اللاعب النرويجي صاحب الـ20 عاما.

ويملك هالاند شرطا جزائيا مع دورتموند قيمته 75 مليون يورو يتم تفعيله في شهر يوليو من عام 2022.

سانشو هالاند دورتموند مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يستعيد الانتصارات بإسقاط الاتحاد قبل القمة 7 دقيقة | الدوري المصري
بتصويبة نادرة.. الزمالك يكرر فوزه على سموحة ويحتفظ بالصدارة 9 دقيقة | الدوري المصري
ثلاثية بيراميدز تعمق جراح وادي دجلة 11 دقيقة | الدوري المصري
بعد 15 عاما من الليلة السوداء.. إيمري يقود فياريال لنهائي الدوري الأوروبي ويطيح بـ أرسنال 33 دقيقة | أوروبا
أسهُم كافاني تحبط انتصار روما.. مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي 42 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي ينفي تدهور حالة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري – وادي دجلة (1) (3) بيراميدز.. وغزل المحلة (1) (0) إنبي.. نهاية المباريات 2 ساعة | الدوري المصري
اننهت في الدوري – الزمالك (2)-(1) سموحة.. نهاية المباراة بفوز أبيض 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 3 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي 4 اعتذار وتوضيح
قد ينال إعجابك