سكاي: 4 أندية تريد ضم سانشو.. ودورتموند حدد سعر هالاند

الصراع حول ضم جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بدأ مبكرا بالفعل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن هناك أربعة أندية تريد ضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما.

ولم يكشف التقرير عن أي من أسماء الأندية الأربعة سوى مانشستر يونايتد والذي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي.

وأوضح التقرير ان مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند أكد سابقا أن هناك اتفاق مع سانشو على بيعه حال تحقق بعض الشروط المعينة.

وأضاف زورك "يونايتد كان قاب قوسين أو أدنى من ضم سانشو الصيف الماضي لكن بعض المتطلبات لم يتم الاتفاق عليها".

وأوضحت "سكاي" في تقريرها أن سعر سانشو الصيف الماضي كان 108 مليون جنيه إسترليني بيد أن دورتموند قد يقبل الصيف المقبل 80 مليون إسترليني.

ويريد سانشو اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في السياق ذاته فإن هناك حرب أخرى ستسشتعل بين إدارة دورتموند ومهاجم الفريق إرلينج هالاند.

ويؤمن دورتموند وفقا للتقرير أنه في موقف أقوى من موقفه حينما رفض بيع سانشو الصيف الماضي لمانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى ان دورتموند لن يقبل بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني لبيع هالاند حتى لو فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق نقطة عن إنتراخت فرانكفورت قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وسوف يحدث صراعا قويا بين هالاند ووكيله مينو رايولا من جهة وإدارة دورتموند من جهة أخرى إن فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي يريدون ضم اللاعب النرويجي صاحب الـ20 عاما.

ويملك هالاند شرطا جزائيا مع دورتموند قيمته 75 مليون يورو يتم تفعيله في شهر يوليو من عام 2022.