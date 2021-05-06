تشكيل بيراميدز - أنتوي يقود الهجوم.. وبكري أساسي أمام وادي دجلة

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

يقود جون أنتوي هجوم بيراميدز أمام وادي دجلة، فيما يبدأ إبراهيم عادل كأساسي في ظل غياب رمضان صبحي للإصابة.

أعلن رودولف أروابارينا المدرب الأرجنتيني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة بعد قليل.

تشكيل بيراميدز شهد بداية عبد الله بكري كأساسي في الدفاع لأول مرة هذا الموسم في الدوري.

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ويبدأ إريك تراوري، بجانب عبد الله السعيد وإبراهيم عادل تحت أنتوي المهاجم.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي – عبد الله بكري – أحمد سامي – أحمد فتحي.

الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا".

أمامهما: إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – إريك تراوري.

الهجوم: جون أنتوي.

ويلتقي بيراميدز مع وادي دجلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

في الدوري وادي دجلة بيراميدز
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