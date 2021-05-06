ماونت يسخر من كروس "الذي لا يخاف المنافسين".. ورد قوي من الألماني

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:17

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

سخر ميسون ماونت نجم تشيلسي من نظيره توني كروس لاعب ريال مدريد، بعد مباراة الفريقين أمس الأربعاء.

تشيلسي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على ريال مدريد 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال ماونت بعد المباراة: "أحد لاعبيهم كان يقول إن النوم لا يغيب عنه أبدا قبل المباريات، لكنهم الآن يجب أن يغيب عنهم النوم بسبب فريقنا".

أخبار متعلقة
قهر ميسي وكورتوا.. البرازيلي فيرناندو لاعب الشهر في الدوري الإسباني "أستاذ كوبر".. وفاة جريجول رمز التدريب في الأرجنتين بعد إصابته بـ كورونا بعد أن حاول الغطس أمام ليفربول.. قائد ولفرهامبتون: صلاح قال لي "لا تفعل ذلك" أسطورة أرسنال: يجب أن يلعب النني أمام فياريال.. ما يقدّمه مثير للإعجاب

اللاعب الذي يقصده ماونت هو كروس الذي صرح سابقا أنه لا يشعر بأي توتر قبل المباريات وينام جيدا قبل المواجهات المهمة.

ليرد كروس في تغريدة على تويتر:

"لا أزال أنام جيدا، لكن عملا جيدا ذلك الذي قدمتموه يوم أمس، مبروك، وحظا جيدا في أول نهائي دوري أبطال أوروبا لك".

وأشار كروس إلى حقيقة خوض ماونت لأول نهائي أوروبي في مسيرته، بينما لعب كروس نفسه 5 نهائيات سابقة فاز بـ4 منها مع فريقين مختلفين.

ريال مدريد تشيلسي كروس ماونت
نرشح لكم
لاليجا تفتح التصويت على اختيار أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني بعد التتويج بالكأس.. رئيس إنتر: أثق في التتويج بلقب الدوري على حساب ميلان أليجري: شخص من دكة إنتر ركلني.. وعلينا الاحتفاظ بغضب عدم التتويج للموسم المقبل سيميوني: وصلنا إلى الهدف بالتأهل إلى دوري الأبطال.. وسعيد بعد لعب موسم غير منتظم موعد مباريات الخميس 12 مايو 2022.. دربي لندن ونهائي دوري السلة المصري الأفاعي تغتال السيدة العجوز.. إنتر يسقط يوفنتوس برباعية ويتوج بكأس إيطاليا يقترب أكثر من اللقب.. سوبر هاتريك دي بروين يقود سيتي لسحق ولفرهامبتون بخماسية تين هاج يودع أياكس باللقب الـ36 من الدوري الهولندي
أخر الأخبار
الأهلي يستقر على تغيير ملعب التدريب.. وجلسة بين العامري فاروق وعبد الحفيظ 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاليجا تفتح التصويت على اختيار أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني 15 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: أداء دي بروين تجاوز مرحلة الكمال 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيليني: وداعا يوفنتوس.. مباراة فيورنتينا ستكون الأخيرة لي 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
لـ يقترب من إنجاز صلاح.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوندوجان: لن أشاهد نهائي دوري الأبطال هذا الموسم لهذا السبب ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس سموحة: لم نتلق عروضا لضم عبد الكبير الوادي.. ومن المبكر الحديث عن رحيله ساعة | الدوري المصري
بعد التتويج بالكأس.. رئيس إنتر: أثق في التتويج بلقب الدوري على حساب ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم