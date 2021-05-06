ماونت يسخر من كروس "الذي لا يخاف المنافسين".. ورد قوي من الألماني

سخر ميسون ماونت نجم تشيلسي من نظيره توني كروس لاعب ريال مدريد، بعد مباراة الفريقين أمس الأربعاء.

تشيلسي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على ريال مدريد 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال ماونت بعد المباراة: "أحد لاعبيهم كان يقول إن النوم لا يغيب عنه أبدا قبل المباريات، لكنهم الآن يجب أن يغيب عنهم النوم بسبب فريقنا".

اللاعب الذي يقصده ماونت هو كروس الذي صرح سابقا أنه لا يشعر بأي توتر قبل المباريات وينام جيدا قبل المواجهات المهمة.

ليرد كروس في تغريدة على تويتر:

"لا أزال أنام جيدا، لكن عملا جيدا ذلك الذي قدمتموه يوم أمس، مبروك، وحظا جيدا في أول نهائي دوري أبطال أوروبا لك".

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys — Toni Kroos (@ToniKroos) May 6, 2021

وأشار كروس إلى حقيقة خوض ماونت لأول نهائي أوروبي في مسيرته، بينما لعب كروس نفسه 5 نهائيات سابقة فاز بـ4 منها مع فريقين مختلفين.