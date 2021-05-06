تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وفتوح يبدأ أمام سموحة

يقود حميد أحداد هجوم الزمالك أمام سموحة، فيما يستمر محمد عواد في حراسة المرمى.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد استمرار تواجد أحمد فتوح كظهير أيسر، فيما يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" كأساسي بدلا من أوباما.

من جهة أخرى، يبدأ حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، فيما يستمر حميد أحداد في قيادة الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – شيكابالا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: حميد أحداد.

من جهة أخرى، يتواجد مروان حمدي، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: إسلام جابر – محمود عبد العزيز – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ويلتقي الزمالك مع سموحة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري.