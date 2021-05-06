الإسماعيلي: تقنية الفيديو قلصت أخطاء التحكيم الذي يستحق الإشادة

الخميس، 06 مايو 2021 - 19:55

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

يرى علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلى، إن تقنية الفيديو وتدريب الحكام على التعامل معها ساهم كثيرا في تقليص الأخطاء ومنح كل الأندية حقوقها.

وأشاد وحيد بأداء أطقم التحكيم المصرى، مؤكدا بأن التحكيم في المباريات الأربع الماضية للفريق على قدر المسئولية ويعطي كل ذي حق حقه، ويقدم أفضل ما لديه من أجل خروج المباراة فى أفضل شكل.

وأضاف "لانقول ذلك بعد الفوز فقط، نعلم جيدا أن التحكيم يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، ودائما ما يسعى للتطوير من نفسه، وهو ما ينعكس على النهوض بالكرة المصرية نحو الأفضل".

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وأتم "عانينا كثيرا هذا الموسم والذي قبله، لكن حينما يكون عادلا ومنصفا بين الجميع، يجب تقديم الإشادة له وحثه على المضي قدما نحو مزيد من التألق والإزدهار".

كان الإسماعيلي قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية ليقفز إلى المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.

في الدوري الإسماعيلي
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