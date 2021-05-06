تشكيل أرسنال – قوة هجومية ضاربة.. والنني احتياطي أمام فياريال

الخميس، 06 مايو 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

فياريال - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويتواجد المصري محمد النني على مقاعد البدلاء رغم إيقاف داني سيبايوس المطرود في لقاء الذهاب.

ويعتمد أرتيتا على طريقة 3-4-3 في شكلها الهجومي بتوظيف جرانيت تشاكا كقلب دفاع ثالث، والدفع بالإسباني هيكتور بيليرين كظهير أيمن، وبوكايو ساكا كظهير أيسر.

ويبدأ القائد بيير إيمريك أوباميانج في خط الهجوم إلى جوار مارتن أوديجارد ونيكولاس بيبي.

في المقابل واصل أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال الاعتماد على طريقة 4-3-3.

ودفع إيمري بالفرنسي فرانسيس كوكولين لاعب أرسنال السابق لتعويض إتيان كابوي الموقوف.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: روب هولدينج – بابلو ماري – جرانيت تشاكا

الوسط: هيكتور بيليرين – توماس بارتي – إيميل سميث رو – بوكايو ساكا

الهجوم: مارتن أوديجارد – بيير إيمريك أوباميانج – نيكولاس بيبي

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: خيرونيمو روي

الدفاع: ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا

الوسط: داني باريخو – فرانسيس كوكلين – مانو تريجيروس

الهجوم: صامو تشوكويزي – جيرارد مورينو – باكو ألكاسير

أرسنال في أوروبا الدوري الأوروبي فياريال
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