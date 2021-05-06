في خطاب رسمي.. الزمالك يشكو اتحادي الكرة واليد للجنة الأولمبية

الخميس، 06 مايو 2021 - 19:25

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك نص الخطاب الذي أرسله للجنة الأولمبية المصرية، للتقدم بشكوى ضد الاتحادين المصريين لكرة القدم وكرة اليد.

وذكر الزمالك أن شكوته ضد اتحاد كرة القدم تأتي بخصوص بطولة الجمهورية 1999 التي"شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك اللقب بحسب اللائحة التي تنصف" بحسب الزمالك.

وأضاف الزمالك أن "اتحاد الكرة قرر مخالفة اللائحة المنظمة للبطولة والمعتمدة".

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وكان الزمالك والأهلي قد تعادلا في النقاط بدوري 99، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة، ثم تأجيلها لوقتٍ لاحق.

شكوى اتحاد اليد

أمّا فيما يخص الشكوى ضد الاتحاد المصري لليد، فجاءت بخصوص القرار الصادر في جلسة 1 مايو بخصوص مصير موسم 2019\2020.

وقال الزمالك في خطابه أن قرارات الجلسة "مخالفة صارخة للوائح النظام الأساسي لاتحاد اليد وكذلك مخالفة للوائح الاتحاد الدولي وللمعايير والمواثيق الأولمبية الدولية، لأنه لا يوجد ما يسوغ منح الأهلي لقب الكأس".

وأشار الزمالك أن "اتحاد اليد أهدر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدالة االمنافسة فيما يخص بطولة كأس مصر التي توقفت في نصف النهائي، وذلك بالمخالفة للوائح النظام الأساسي لاتحاد اليد والاتحاد الدولي".

وكان اتحاد اليد قد قرر منح لقب الدوري عن الموسم الماضي للزمالك، ولقب الكأس للأهلي.

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