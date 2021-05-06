قهر ميسي وكورتوا.. البرازيلي فيرناندو لاعب الشهر في الدوري الإسباني

فاز البرازيلي فيرناندو ريجيس لاعب إشبيلية، بجائزة الأفضل في شهر أبريل بالدوري الإسباني.

وتفوق فيرناندو على آنخل مارتين كورّيا مهاجم أتليتكو مدريد، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وفيرناندو باتشيكو حارس مرمى ديبورتيفو ألافيس، وصامويل تشوكويزي جناح فياريال، وكلاوديو برافو حارس مرمى ريال بيتيس.

لاعب الوسط البرازيلي الذي يقدّم موسما رائعا مع إشبيلية، شارك في كل دقيقة ممكنة خلال انتصارات إشبيلية الخمسة بشهر أبريل.

كما هز فيرناندو شباك سيلتا فيجو وريال سوسيداد على التوالي، وهما أول هدفين له في الموسم الحالي.

فيرناندو (33 عاما) قطعة أساسية في تشكيل المدرب جولين لوبيتيجي منذ انضمامه إلى إشبيلية قادما من جالاتاسراي بصيف 2019 مقابل 4,5 ملايين يورو.

وسبق لـ فيرناندو اللعب في صفوف بورتو، كما ارتدى قميص مانشستر سيتي لـ3 مواسم بين 2014 و2017.

ويعد فيرناندو ثاني لاعب يحصد جائزة لاعب الشهر من نادي إشبيلية هذا الموسم، بعد زميله المغربي يوسف النصيري في شهر يناير.

بل يعتبر فيرناندو أول برازيلي يحصد الجائزة منذ نيمار جونيور بقميص برشلونة في شهر نوفمبر 2015.