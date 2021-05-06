"أستاذ كوبر".. وفاة جريجول رمز التدريب في الأرجنتين بعد إصابته بـ كورونا

توفي كارلوس تيموتيو جريجول المدير الفني الشهير في كرة القدم الأرجنتينية.

وأصيب جريجول بفيروس كورونا ونُقل على إثره إلى المستشفى، قبل أن يرحل عن عالمنا في بوينوس آيريس اليوم الخميس عن عمر 84 عامًا.

ورغم ترشيحه أكثر من مرة في أوج مسيرته لتولي تدريب منتخب الأرجنتين، إلا أن ذلك لم يحدث أبدا.

واكتسب جريجول شهرة كبيرة في الأرجنتين خلال السبعينيات والثمانينيات بسبب أساليبه التدريبية الغريبة.

وتولى جريجول تدريب روساريو سنترال أكثر من مرة، كما درّب ريفر بليت، وفيرّو كاريل، وخيمناسيا دي لا بلاتا، وكانت له تجربة في إسبانيا مع ريال بيتيس.

ويُلقّب جريجول بـ "أستاذ الأساتذة" لمساهمته في إخراج جيل كبير من المدربين الأرجنتينيين، أبرزهم هيكتور كوبر.

المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تدرب تحت قيادة جريجول في نادي فيرّو كارّيل أويستي، ويعتبره أستاذًا له.

وامتلك جريجول عادات غريبة، منها حرصه الدائم على توديع اللاعبين في النفق المؤدي إلى الملعب بضربات على صدورهم أو وجوههم، أمر التقطته الكاميرات أكثر من مرة.