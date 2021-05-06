أسطورة أرسنال: يجب أن يلعب النني أمام فياريال.. ما يقدّمه مثير للإعجاب

يؤمن إيان رايت نجم أرسنال السابق، أن المصري محمد النني يجب أن يكون أساسيا في مواجهة فياريال.

أرسنال يستقبل فياريال مساء اليوم الخميس في ملعب الإمارات بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد الهزيمة ذهابا في إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال رايت عبر بودكاست Ringer FC’s Wrighty’s House: "أرى أن سيدريك سواريس يجب أن يشارك كظهير أيسر، وأن يلعب جرانيت تشاكا في خط الوسط لأنه يستطيع الاستحواذ على الكرة بأمان".

وأضاف: "لا أشعر بالارتياح لرؤية تشاكا في مركز الظهير الأيسر، إنه لا يلائمه، لا يجب أن يلعب هناك".

وأشار: "تم التعاقد مع سيدريك بعقد لـ4 سنوات للعب كظهير أيمن أو أيسر، فلتشركه إذًا. ولتدفع بـ تشاكا في مركزه الأصلي".

وأوضح: "يجب أن يدفع أرتيتا بأقوى فريق لديه، سيبايوس سيغيب (للإيقاف)، وأنا أفضّل أن يعوّضه النني".

وأتم: "النني سجل هدفا في المباراة الماضية، إنه يتميز بالتسديد والتصميم، لا يمكن ألا تشعر بالإعجاب تجاه ما يقدّمه".

ونجح النني في تسجيل أول هدف بمسيرته في الدوري الإنجليزي قبل أيام خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد.

ويغيب الإسباني داني سيبايوس عن المباراة للإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

وخاض النني 38 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.