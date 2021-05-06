نادر شوقي: سيرج أكا يرحل عن الجونة إلى تركيا أو الخليج

الخميس، 06 مايو 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - سيرج أكا - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

استقر الإيڤواري سيرج أكا، لاعب وسط نادي الجونة، على الرحيل بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.

سيرجي أكا

النادي : الجونة

الجونة

وقال نادر شوقي، وكيل سيرچ أكا، لـ FilGoal.com: "اللاعب اتفق بشكل نهائي مع إدارة الجونة على الرحيل بنهاية الموسم، مكتفا بالفترة المميزة التي قضاها في الفريق".

وعن وجهته المقبلة قال شوقي: "يملك سيرج أكا عروضا من الدوري التركي الممتاز وكذلك عروض خليجية، وسنحسم وجهته خلال شهرين".

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أكا (26 عاما) انتقل إلى الجونة في يناير 2019 قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة مجانية.

وخاض لاعب الوسط الإيفواري 57 مباراة بقميص الجونة خلال أكثر من عامين في صفوف الفريق.

وبدأ أكا مسيرته في أسيسك ميموزا عملاق كرة القدم الإيفوارية.

الجونة سيرج أكا في الدوري
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