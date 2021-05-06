تقرير: مورينيو يريد دي خيا في روما

وضع جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق روما، ديفيد دي خيا على رأس أولوياته للموسم المقبل.

ديفيد دي خيا النادي : مانشستر يونايتد روما

وأعلن روما عن تولي مورينيو قيادة الفريق بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت أن مورينيو يريد إيجاد بديل لـ بو لوبيز حارس مرمى الفريق مع تقارير رحيل أنطونيو ميرانتي.

وستكون أولى خطوات مورينيو هي العثور على حارس مرمى جديد وبالتالي وضع احتمال لروبن أولسن العائد من الإعارة من فريق إيفرتون.

وكشف التقرير عن وضع مورينيو، دي خيا على رأس قائمة أمنياته في روما.

وتزعم الصحيفة أن إدارة روما ستسأل عن إمكانية التعاقد مع دي خيا في سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يبدأ دي خيا في التشكيل الأساسي اليوم الخميس أمام روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوربي.

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم في الذهاب بنتيجة 6-2 في أولد ترافورد.