"لاليجا" تحتفل بشهر رمضان في شوارع القاهرة

قامت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في إطار مشاركتها بالاحتفال بشهر رمضان المبارك، بتخصيص شاحنة محملة بصناديق طعام رمضانية تم توزيعها على 50 عائلة مصرية متعففة في القاهرة، مع منح الفرصة للمشاركة في تحدي كيو آر كود "LaLiga QR Challenge" الموجود على الشاحنة، حيث يمكن لأي شخص في القاهرة القيام بمسح الكود نيل فرصة الفوز برحلة إلى إسبانيا لمشاهدة مباراة كرة قدم.

تحتوي الصناديق على العديد من الأطعمة الأساسية والتوابل والأعشاب التي يتم تناولها بكثرة خلال شهر رمضان. ومن ناحية أخرى، تحتوي أيضا على قاموس كرة القدم الإسباني-العربي الذي أطلقته مؤخرا لاليجا ومعهد ثربانتس وسفارة إسبانيا في مصر، بهدف تمكين المستفيدين من الطعام أيضا من تعلم اللغة الإسبانية ومعرفة فرق الدوري الإسباني بالتفصيل.

وتجولت الشاحنة في الصباح في المناطق المحرومة للقيام بتوزيع صناديق طعام رمضانية على 50 أسرة مصرية متعففة، وبمجرد الانتهاء من التوزيع، طافت الشاحنة حول مناطق القاهرة حيث أتيحت الفرصة للمصريين الذين يقومون بمسح رموز الكيو آر "QR" التسجيل والفوز برحلة إلى إسبانيا.

وعلق خوان فوينتيس مندوب "لاليجا" في مصر، قائلاً: "تتيح المسابقة لكل شخص يقوم بالتسجيل فرصة الفوز برحلة إلى إسبانيا لشخصين لمشاهدة مباراة كرة قدم لفريقهم الإسباني المفضل بمجرد فتح أبواب الملاعب للجمهور، ويسعدنا أن نقدم هذه الفرصة للمشجعين المصريين، وكذلك بالطبع توزيع صناديق رمضان على المحتاجين، بما يتماشى مع ما تقوم به "لاليجا" في إسبانيا مع مطابخ الحساء خلال عيد الميلاد المجيد في إسبانيا على سبيل المثال".

كما قامت الشاحنة بالترويج أيضاً للمباراتين المقبلتين في نهاية هذا الأسبوع، ريال مدريد ضد إشبيلية وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الفرق الأربعة تتزاحم في مواقع المقدمة في ترتيب الدوري الإسباني مما يجعل السباق نحو اللقب حماسياً للغاية، بحيث يمكن لأي منهم الفوز هذا الموسم، ونحن على بعد 3 جولات من نهاية الموسم بعد ذلك.

لا يزال تحدي "LaLiga QR Challenge" مفتوحاً لأي شخص يرغب في المشاركة، وبالنسبة لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في اكتشاف الشاحنة والتسجيل عبر الكود الذي تحمله، يمكنهم التسجيل ونيل فرصة الفوز عبر الرابط التالي:

https://landings.laliga.com/en/qr-challenge/2368672816356795