ماتيو لاهوز حكما لقمة برشلونة وأتليتكو مدريد.. ذكرى تاريخية لكتيبة سيميوني

الخميس، 06 مايو 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

أنطونيو ماتيو لاهوز - برشلونة - أتليتكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين أنطونيو ماتيو لاهوز حكمًا لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الجولة 35 للدوري الإسباني مساء السبت.

وفي غرفة الفيديو سيتواجد إجناسيو إجليسياس فيانويفا لمعاونة ماتيو لاهوز كحكم VAR.

وكان مقررا أن يشرف ماتيو لاهوز على إدارة الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباراة وقتها.

أخبار متعلقة
تقرير فرنسي: ميلان يتوصل لاتفاق مع ماينان لخلافة دوناروما حال رحيله فاتي إلى البرتغال للكشف على ركبته اليسرى سبورت: عودة مارتن برايثوايت تقرير تركي يكشف "خطة النصر" لـ جالاتارسراي للتفوق على بيشكتاش

وللمصادفة، فقد كان ماتيو لاهوز نفسه حكم مباراة برشلونة وأتليتكو في كامب نو بالجولة الأخيرة من موسم 2013\2014، مواجهة انتهت 1-1 وأعلن الروخيبلانكوس بطلا للمسابقة وقتها.

كما يتولى خوان مارتينيز مونويرا مسؤولية إدارة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الأحد المقبل.

ويعاونه كحكم VAR خوسيه لويس هيرنانديز هيرنانديز.

ويتصدر أتليتكو مدريد المسابقة برصيد 76 نقطة، ويطارده ريال مدريد وبرشلونة برصيد 74، ثم يأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة وأتليتكو مدريد في المواجهات المباشرة، مما يعطيه الأفضلية حال التساوي في عدد النقاط مع أحدهما أو كليهما بنهاية المسابقة.

برشلونة أتليتكو مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
نادر شوقي: سيرج أكا يرحل عن الجونة إلى تركيا أو الخليج 11 دقيقة | الدوري المصري
بعد أن حاول الغطس أمام ليفربول.. قائد ولفرهامبتون: صلاح قال لي "لا تفعل ذلك" 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مورينيو يريد دي خيا في روما 31 دقيقة | أوروبا
"لاليجا" تحتفل بشهر رمضان في شوارع القاهرة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
ألابا: أرحل عن بايرن والدموع في عيني.. قضيت هنا نصف حياتي 58 دقيقة | أوروبا
مطرب إنجليزي يرعي قميص إبسويتش تاون 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: برشلونة عقد محادثات أولية مع أجويرو ساعة | الدوري الإنجليزي
ماتيو لاهوز حكما لقمة برشلونة وأتليتكو مدريد.. ذكرى تاريخية لكتيبة سيميوني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 4 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
قد ينال إعجابك