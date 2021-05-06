ماتيو لاهوز حكما لقمة برشلونة وأتليتكو مدريد.. ذكرى تاريخية لكتيبة سيميوني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين أنطونيو ماتيو لاهوز حكمًا لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الجولة 35 للدوري الإسباني مساء السبت.

وفي غرفة الفيديو سيتواجد إجناسيو إجليسياس فيانويفا لمعاونة ماتيو لاهوز كحكم VAR.

وكان مقررا أن يشرف ماتيو لاهوز على إدارة الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباراة وقتها.

وللمصادفة، فقد كان ماتيو لاهوز نفسه حكم مباراة برشلونة وأتليتكو في كامب نو بالجولة الأخيرة من موسم 2013\2014، مواجهة انتهت 1-1 وأعلن الروخيبلانكوس بطلا للمسابقة وقتها.

كما يتولى خوان مارتينيز مونويرا مسؤولية إدارة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء الأحد المقبل.

ويعاونه كحكم VAR خوسيه لويس هيرنانديز هيرنانديز.

ويتصدر أتليتكو مدريد المسابقة برصيد 76 نقطة، ويطارده ريال مدريد وبرشلونة برصيد 74، ثم يأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة وأتليتكو مدريد في المواجهات المباشرة، مما يعطيه الأفضلية حال التساوي في عدد النقاط مع أحدهما أو كليهما بنهاية المسابقة.