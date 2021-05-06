تقرير فرنسي: ميلان يتوصل لاتفاق مع ماينان لخلافة دوناروما حال رحيله

الخميس، 06 مايو 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

مايك ماينان

أصبح الفرنسي مايك ماينان حارس ليل الهدف الأول لـ ميلان الإيطالي حال فشل التجديد لجانلويجي دوناروما.

ووفقا لموقع "RMC Sport" فأن الحارس الفرنسي والنادي الإيطالي توصلا لاتفاق بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وأضاف التقرير أن بعض التفاصيل تفصل الطرفان لإتمام التعاقد.

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وشدد التقرير وفقا لمصادره أن الصفقة ستتم حال رحل دوناروما عن صفوف الروسونيري بنهاية الموسم، إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تكون قيمة الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة 1.5 مليون يورو حوافز مرتبطة بالأداء.

وأشار التقرير أن بوروسيا دورتموند الألماني ضمن الفرق الكبرى الأوروبية التي تضم اسم الحارس على قوائمها.

الحارس الفرنسي البالغ 25 عاما خاض الموسم الحالي 45 مباراة سكنت شباكه 37 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وبدأ ماينان مسيرته في باريس سان جيرمان وترعرع بين صفوف فرق الشباب حتى وصل للفريق الأول في 2013 ومن ثم انتقل إلى ليل في 2015 مقابل مليون يورو.

وإجمالا شارك في 177 مباراة استقبل 194 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

مايك ماينان ميلان ليل جانلويجي دوناروما
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