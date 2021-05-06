كرة طائرة - الاتحاد يوقف كافة المسابقات بعد قرار رئاسة الوزراء

الخميس، 06 مايو 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف كافة المسابقة لجميع المراحل لما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بعد قرار مجلس الوزراء.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن أمس الأربعاء عن إغلاق جميع الأندية في التاسعة مساء بداية من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري الأسبوع الماضي جدول مباريات دوري الرجال والسيدات وكأس مصر حتى نهايته وكان مقررا ختامه بنهاية الشهر الجاري.

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وأوضح الاتحاد المصري في بيانه اليوم التأكد من عدم إمكانية إقامة المباريات وإيقاف المنافسة لما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكشف الاتحاد المصري للعبة أنه سوف يتم إبلاغ جميع الأندية بالتاريخ المحدد لعودة المباريات والجداول المعدلة لاحقا.

وتمنى الاتحاد المصري أن تنتهي هذه الفترة الحرجة بسبب فيروس كورونا وأن يكتب الله السلامة للمصريين جميعا.

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