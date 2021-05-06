الإسماعيلي لـ في الجول: نسير على الطريق الصحيح.. ولا نشعر بالقلق

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي أنهم باتوا على الطريق الصحيح بعد تحقيق الفوز الثالث تواليا.

وفاز الإسماعيلي أمس الأربعاء على الجونة بنتيجة 3-2 محققا انتصاره الثالث تواليا بعد الفوز على المصري والإنتاج الحربي.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "الفوز الثالث يعكس أن الفريق بدأ السير على الطريق الصحيح لتصحيح وضعه فى الموسم الحالي والذي لا يتناسب مع اسمه".

وأضاف "الفريق لا زال فى وضعه الصعب ولم يكتمل خروجه منه".

وتابع "لابد من استمرار التركيز ودوافع الفوز لدى الجميع من أجل تحقيق الهدف الأكبر الذى نسعى إليه وهو ابتعاد الفريق عن مناطق الهبوط المتواجد بها حتى الآن".

وأكمل "لا أشعر بالقلق فى ظل استمرار تلك الأجواء والتى ساعدتنا من قبل بالاستعانة بعدد من التدعيمات التى تساهم حاليا مع الفريق فى مشواره الصعب، وكذلك التعاقد مع إيهاب جلال ونجاحه فى تغيير واقع الفريق قى الموسم الحالى".

وأوضح عن تغيير اللائحة قائلا: "حتى الآن لم يحدث جديد، ولكن حتى يتم التغيير نرصد مكافآت إجادة بجانب النسبة المقررة فى اللائحة الحالية".

وأتم "مع عودة إيهاب جلال سنستقر على اللائحة الجديدة بعد الاستقرار على بنودها التى سيقترحها المدير الفنى".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 20 نقطة وابتعد عن دائرة الهبوط قليلا في المركز الثالث عشر.