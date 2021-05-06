فاتي إلى البرتغال للكشف على ركبته اليسرى

الخميس، 06 مايو 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

يغادر أنسو فاتي إلى البرتغال من أجل إجراء كشف طبي على ركبته اليسرى.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعرض فاتي للإصابة في نوفمبر من العام الماضي بتمزق في غضروف الركبة اليسرى.

وتدهورت حالة أنسو فاتي مما أخر عودته إلى الآن ويجري اللاعب مزيد من الفحوصات قبل إجراء جراحة رابعة.

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وكشف نادي برشلونة رسميا عن مغادرة اللاعب إلى البرتغال لإجراء كشف طبي على ركبته اليسرى تحت إشراف من أطباء النادي.

وكانت صحيفة آس قد كشف عن تدهور حالة اللاعب واحتياجه لجراحة رابعة قد تؤثر على مستقبله.

وخضع فاتي لعملية جراحية بالمنظار خلال شهر مارس الماضي لمراجعة الغرز وتنظيف الغضروف وهي الجراحة الثالثة له منذ الإصابة.

وذلك بعدما بدأ فاتي تعافيه من الإصابة بشكل خاطئ منذ اليوم الأول عقب الجراحة، وكان لابد من عدم تحريك قدمه لمدة 5 أيام قبل أن يغادر المستشفى وهو ما لم يحدث.

وفي حالة عدم الوصول لحل في الأسابيع المقبلة ستكون الخطوة القادمة هي استئصال الغضروف المفصلي وهو القرار الذي يحل المشكلة على المدى القصير والمتوسط، ولكن يمكن أن يكون خطيرا على المدى الطويل.

فاتي البالغ من العمر 18 عاما بدأ مسيرته مع برشلونة في الموسم الماضي، وتألق بشدة مع الفريق الكتالوني.

وقبل إصابته في الموسم الحالي لعب فاتي 10 مباريات مع برشلونة سجل خلالهم 5 أهداف.

برشلونة أنسو فاتي
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