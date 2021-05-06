تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة لعودة كهربا.. ووقت الدفع بـ بانون وأيمن أشرف

الخميس، 06 مايو 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الجونة

لم يجر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تقسيمة بين اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد السكندري بسبب ضغط المباريات.

ويفاضل الجهاز الفني بعودة محمود كهربا للتشكيل الأساسي بعد غيابه المباراة السابقة بسبب الإجهاد.

ويفكر الجهاز الفني في الوقت المناسب للدفع بالثنائي العائد من الإصابة بدر بانون وأيمن أشرف.

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ويسعى موسيماني لتجهيز ثنائي الدفاع قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - طاهر محمد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات (محمود كهربا)

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك وله مباراتين مؤجلتين.

ولم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز في أخر مباراتين، إذ تعادل أمام الجونة وخسر من غزل المحلة.

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