سبورت: عودة مارتن برايثوايت

عاد مارتن برايثوايت إلى تدريبات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة أتليتكو مدريد المرتقبة.

ويستضيف برشلونة ضيفه أتليتكو مدريد في قمة الجولة الـ 35 ومباراة تُشكل صراع لقب الدوري الإسباني.

وانضم المهاجم الدنماركي عقب تعافيه من إصابة في الكاحل وخاض جزءا من الحصة التدريبية رفقة المجموعة وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وسيتدرب برشلونة غدا الجمعة الحصة التدريبية الأخيرة قبل إقامة المباراة يوم السبت على ملعب كامب نو.

برايثوايت البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 39 مباراة في جميع المسابقات سجل 7 وصنع 4.

وانضم الدنماركي لصفوف برشلونة في فبراير 2020 كصفقة استثنائية لتعويض انتهاء موسم عثمان ديميبلي ولويس سواريز إنذاك.

لاعب ليجانيس السابق خاض بقميص برشلونة منذ ذلك الجين 50 مباراة سجل 8 وصنع 4.