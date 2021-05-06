تشكيل الزمالك المتوقع - أحداد يقود الهجوم ومفاضلة بين زيزو وشيكابالا

الخميس، 06 مايو 2021 - 12:40

كتب : إبراهيم رمضان

حميد أحداد - أحمد سيد زيزو - الزمالك

يفاضل الجهاز الفني لفريق الزمالك بين أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا للبدء أساسيا أمام سموحة.

ويستضيف الزمالك فريق سموحة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويقود حميد أحداد هجوم الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

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ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود الونش - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو (محمود شيكابالا)

الهجوم: حميد أحداد

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المؤجل له مباراتين.

ولم ينجح الزمالك في الفوز بأخر مباراتين إذ تعادل أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

التشكيل المتوقع الدوري المصري الزمالك شيكابالا زيزو
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