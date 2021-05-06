سكاي: منتخب إنجلترا بدون نصف الفريق خلال الوديات قبل أمم أوروبا

الخميس، 06 مايو 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

يفقد منتخب إنجلترا ما يقرب من نصف الفريق خلال المباراتين الوديتين استعداد لأمم أوروبا 2020 المقرر لها في الصيف.

ويأتي ذلك بسبب حسم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ناديين إنجليزيين وهما تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويلعب منتخب إنجلترا وديا أمام النمسا ورومانيا يومي 2 يونيو و6 من نفس الشهر.

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وكشف تقرير سكاي أن تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته يوم 29 مايو سيحرم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا من 7 لاعبين خلال فترة الاعداد.

ومن المتوقع أن يغيب كل من رحيم سترلينج وفيل فودين وجون ستونز وكايل ووكر وماسون ماونت وبن تشيلويل وريس جيمس عن منتخب إنجلترا حتى 5 يونيو على أقل تقدير.

وكان ساوثجيت قد صرح سابقا أنه سيحاول ضمان حصول جميع لاعبي المنتخب على راحة لمدة أسبوع على الأقل من أخر مباراة يخوضها كل لاعب قبل الانضمام إلى المنتخب.

ومن المقرر أن يعلن ساوثجيت قائمة الفريق المستدعاة لأمم أوروبا في 25 مايو الجاري.

وفي حال كان الدوري الأوروبي نهائي إنجليزي أخر فمن المتوقع وصول عدد اللاعبين الغائبين عن منتخب إنجلترا إلى 13 لاعبا.

فتأهل مانشستر يونايتد القريب يعني غياب دين هندرسون وماركوس راشفورد وهاري ماجواير ولوك شو وربما ماسون جرينوود بجانب بوكايو ساكا حال تأهل أرسنال على فياريال.

وأشار تقرير سكاي إلى أنه رغم قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لقائمة من 26 لاعبا لكل منتخب إلا أن ساوثجيت سيفقد نصفهم تقريبا خلال المباراتين الوديتين.

ومن المتوقع أن يستدعي ساوثجيت لاعبين إضافيين من أجل المشاركة في المباريات الودية لحين انضمام لاعبي الفرق المتأهلين لنهائي البطولتين القاريتين.

إنجلترا أمم أوروبا
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