تقرير: دون فرق الدرجتين الثالثة والرابعة.. تغييرات مستقبلية في كأس إيطاليا

يتغير شكل المنافسة في كأس إيطاليا اعتبارا من موسم 2021-2022، إذ يشارك 40 فريقا فقط من الدرجتين الأولى والثانية.

وكانت البطولة حتى الموسم الحالي مفتوحة لمشاركة الفرق من الدرجتين الثالثة والرابعة بدءا من الأدوار التمهيدية.

وأجرت رابطة الدوري الإيطالي اجتماعا أسفر عن إجراء تعديلات في البطولة لجعل المباريات "شهية" لحقوق التلفزيون والمشاهدين.

ووفقا لموقع "Calcio e Finanza" ستقتصر المشاركة فقط على 20 ناديا من الدرجة الأولى و20 من الدرجة الثانية في مسابقة الكأس بدءا من 15 أغسطس المقبل.

وتحدد أن يبدأ أصحاب المراكز الـ 12 الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي من دور الـ 16.

وأصدر فرانشيسكو جيريلي رئيس رابطة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة بيانا أبدى فيه اعتراضه على القرار إذ قال: "إن قرار الدوري الإيطالي باستبعاد فرق الدرجة الثالثة والرابعة من كأس إيطاليا لا ينتهك فقط التوجيهات الموحدة، ولكنه أيضا تعبير عن مفهوم نخبوي لكرة القدم، وهو مفهوم غير قادر على رؤية يغطي النظام بأكمله".

وأضاف "لقد دعونا يوم الإثنين إلى اجتماع طارئ لمجلس الرابطة، والذي سيتبنى جميع المبادرات للاحتجاج على حقوق فرقه والحفاظ على ثقافة كرة القدم التي تحترم القيم الرياضية الأكثر أصالة".

وأتم "الابتكار أمر إيجابي، ولكن فقط عند الحفاظ على تماسك نظام كرة القدم".

الجدير بالذكر أن بطولة كأس إيطاليا لا تذاع عربيا عبر أي قناة بل تُذاع فقط عبر الحسابات للدوري الإيطالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في آخر 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يلتقي يوفنتوس وأتالانتا في نهائي الموسم الحالي في التاسع عشر من مايو الجاري.