دافيد فيا يتولى منصبا في أحد أندية الدوري السوبر الهندي

الخميس، 06 مايو 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

دافيد فيا

تولى الإسباني دافيد فيا منصب المستشار العالمي لكرة القدم في نادي أوديشا الهندي.

دافيد فيا

النادي :

وحسب علمت شبكة "سكاي سبورتس" فأن مهمة مهاجم منتخب إسبانيا السابق ستكون "تقديم المشورة والمساعدة في تشكيل إستراتيجية أوديشا لكرة القدم والتوظيف".

الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا ولاعب برشلونة وأتليتكو مدريد السابق قال للشبكة الإنجليزية عن تعيينه: "من الواضح أنني لم ألعب في الهند ولكنني لعبت كرة القدم لمدة 20 عاما كمحترف وقبل ذلك في الأكاديمية. وفي جميع المشاريع التي أشارك فيها فريقي، أحاول تقديم كل ما لدي من الخبرة التي أمتلكها في كرة القدم".

أخبار متعلقة
أوندا سيرو: برشلونة يوقف انتقال سواريز إلى أتليتكو لعدم تكرار ما حدث مع فيا سر اللقب – "الجواخي" فيا نهاية مثالية لمشوار فيا.. إنييستا يقود فيسيل كوبي لأول لقب في تاريخه وتأهل قاري فيا: كنت قريبا من الانتقال لـ أرسنال بنسبة 90%

وتابع "لقد كنت محظوظا جدا لأنني لعبت مع لاعبين رائعين، وتدربت أيضا تحت قيادة بعض المدربين الكبار والرائعين. خضت بطولات كرة القدم الكبرى، وسأحاول المساعدة باستخدام كل خبراتي".

وأنهى فيا مسيرته بقميص نادي فيسيل كوبي الياباني وكذلك لعب لنيويورك سيتي الأمريكي.

وعن محاولة النادي الهندي في إقناعة بالعودة من الاعتزال قال فيا: "كان هذا السؤال الأول من النادي".

وواصل "اتخذت قرارا قبل عام بالتوقف عن اللعب لأنني اعتقدت أن هذه كانت اللحظة المناسبة، ليس لأنني شعرت أنني لا أستطيع لعب كرة القدم بعد الآن. أؤمن أنه إذا كنت أتدرب يمكنني لعب كرة القدم بالتأكيد".

ويلعب نادي أوديشا في الدوي السوبر الهندي، وآسس منذ 6 أعوام، وأنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر –الأخير- وهو أسوأ مركز في تاريخ النادي.

الحدير بالذكر أن روبرتو كارلوس وجانليوكا زامبروتا سبق لهما وأن دربا الفريق في عامي 2015 و2016.

دافيد فيا أوديشا الهندي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: دون فرق الدرجتين الثالثة والرابعة.. تغييرات مستقبلية في كأس إيطاليا 5 دقيقة | الدوري الإيطالي
دافيد فيا يتولى منصبا في أحد أندية الدوري السوبر الهندي 29 دقيقة | آسيا
مواعيد مباريات الخميس 6 مايو 2021.. الأهلي والزمالك وبيراميدز والدوري الأوروبي 56 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
برونو: أرغب في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة ضد روما.. وهذا رأيي في احتجاجات جماهير يونايتد 10 ساعة |
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي للإصابة أمام وادي دجلة 10 ساعة | الدوري المصري
إنجلترا تعادل إسبانيا.. تعرف على نهائيات دوري أبطال أوروبا بين فريقين من نفس البلد 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – عودة عبد الشافي أمام سموحة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 4 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
قد ينال إعجابك