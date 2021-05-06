دافيد فيا يتولى منصبا في أحد أندية الدوري السوبر الهندي

تولى الإسباني دافيد فيا منصب المستشار العالمي لكرة القدم في نادي أوديشا الهندي.

دافيد فيا النادي :

وحسب علمت شبكة "سكاي سبورتس" فأن مهمة مهاجم منتخب إسبانيا السابق ستكون "تقديم المشورة والمساعدة في تشكيل إستراتيجية أوديشا لكرة القدم والتوظيف".

الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا ولاعب برشلونة وأتليتكو مدريد السابق قال للشبكة الإنجليزية عن تعيينه: "من الواضح أنني لم ألعب في الهند ولكنني لعبت كرة القدم لمدة 20 عاما كمحترف وقبل ذلك في الأكاديمية. وفي جميع المشاريع التي أشارك فيها فريقي، أحاول تقديم كل ما لدي من الخبرة التي أمتلكها في كرة القدم".

🚨Comunicado Oficial 🚨 World Cup winner and Spanish football legend @Guaje7Villa has been brought in by Odisha FC to spearhead our global football operations. 🌏⚽️ (1/2) pic.twitter.com/8XyGBsmof7 — Odisha FC (@OdishaFC) May 6, 2021

وتابع "لقد كنت محظوظا جدا لأنني لعبت مع لاعبين رائعين، وتدربت أيضا تحت قيادة بعض المدربين الكبار والرائعين. خضت بطولات كرة القدم الكبرى، وسأحاول المساعدة باستخدام كل خبراتي".

وأنهى فيا مسيرته بقميص نادي فيسيل كوبي الياباني وكذلك لعب لنيويورك سيتي الأمريكي.

وعن محاولة النادي الهندي في إقناعة بالعودة من الاعتزال قال فيا: "كان هذا السؤال الأول من النادي".

وواصل "اتخذت قرارا قبل عام بالتوقف عن اللعب لأنني اعتقدت أن هذه كانت اللحظة المناسبة، ليس لأنني شعرت أنني لا أستطيع لعب كرة القدم بعد الآن. أؤمن أنه إذا كنت أتدرب يمكنني لعب كرة القدم بالتأكيد".

ويلعب نادي أوديشا في الدوي السوبر الهندي، وآسس منذ 6 أعوام، وأنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر –الأخير- وهو أسوأ مركز في تاريخ النادي.

الحدير بالذكر أن روبرتو كارلوس وجانليوكا زامبروتا سبق لهما وأن دربا الفريق في عامي 2015 و2016.

video:1