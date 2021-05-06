اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري

الخميس، 06 مايو 2021 - 01:38

كتب : FilGoal

محمد شريف

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد من طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب.

أصدر النادي الأهلي بيانا، يطالب فيه بتعيين حكام أجانب لكافة مبارياته في الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة القمة بحكام مصريين. التحكيم المصري بخير. وارد وجود خطأ أو اثنين في المباريات، لكن التحكيم بخير ويجب على اتحاد الكرة والأندية مساندتهم".

أخبار متعلقة
فرج عامر لـ في الجول: نثق في التحكيم رغم الضغوط.. ونريد تكرار إنجاز الفوز على الأهلي أمام الزمالك تعرف على طاقمي حكام مباراتي الزمالك وسموحة.. والاتحاد مع الأهلي قائمة الاتحاد – عاشور وعمار حمدي والحناوي يتواجدون أمام الأهلي منافس الأهلي - صنداونز يبتعد في صدارة الدوري.. وإصابة زواني وميكوليس

وأضاف "القمة الأولى نجحت تحكيميا، ونأمل أيضا نجاح المباراة المقبلة".

وعن طلب الأهلي حكام أجانب لمبارياته مع تحمله للتكاليف، قال مجاهد "الأمر ليس ماديا. ربما الفرق ترى بأن مستوى الحكام ليس جيدا ويوجد فريق قادر على استقدام حكام أجانب وفريق آخرغير قادر، وإذا واقفت سيكون هذا غير عادلا".

مجاهد انتقل للحديث عن إيقاف جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، فقال "لا أظن إن لجنة الحكام قررت إيقاف جهاد جريشة. لا أعرف ولم أسألهم من الأساس لأن الأمر لا يخصني أنا، لكن لا أظن إنهم قرروا إيقافه".

وعن استكمال الدوري وقت الأولمبياد، قال مجاهد "بعض الأندية وافقت على رأسهم المصري رغم أنه يملك كريم العراقي سيغيب عنهم وقتها. في المقابل بعض الأندية رفضت مثل إنبي وسموحة وبيراميدز والاتحاد".

وأتبع "سننتظر القرار الرسمي من كاف بشأن تأجيل تصفيات كأس العالم في يونيو".

وأكمل "إذا استطعنا الاستفادة بوضع بعض المباريات في يونيو بدلا من فترة التوقف، وقتها سنحاول تعديل إطار الدوري بوضع مباراتي الأهلي المؤجلتين مع أسوان ومصر للمقاصة، وقد ننهي الدوري في 30 أغسطس ونكون قد وفرنا مدة شهر".

وأخيرا، تطرق مجاهد للحديث عن اختفاء التماس الزمالك لعقوبة إمام عاشور لاعب الفريق، فأتم تصريحاته "ما مصلحة اتحاد الكرة لإخفاء تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور؟ قلت من قبل، ليأتي أي موظف من الزمالك وإذا وجدنا أي ورقة تثبت تقدم الزمالك بأي مذكرة التماس حتى لو لم تسدد رسومها، سننظر فيها".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء غد الخميس، فيما يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري.

في الدوري إمام عاشور الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
برونو: أرغب في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة ضد روما.. وهذا رأيي في احتجاجات جماهير يونايتد 38 دقيقة |
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي للإصابة أمام وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
إنجلترا تعادل إسبانيا.. تعرف على نهائيات دوري أبطال أوروبا بين فريقين من نفس البلد ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – عودة عبد الشافي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
زيدان: افتقرنا للقوة في الهجوم.. فخور بالوصول لتلك المرحلة رغم كل الظروف 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إثارة في الإسكندرية والسويس.. المصري يرتقي للثالث بفوز على أسوان.. وتعادل بين سيراميكا والمقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يواصل عزف السمسية ويتخطى الجونة.. وثالث انتصارات الجيش على التوالي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 4 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
قد ينال إعجابك